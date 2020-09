Hole in one trị giá 10 tỷ đồng tại sân FLC Golf Link Sam Son (Thanh Hoá) đã được golfer Nguyễn Thanh An chinh phục thành công ngày 3/9.

Trong ngày đấu mở màn giải golf FLCHomes Autumn Tournament tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), golfer Nguyễn Thanh An đã thực hiện cú đánh hoàn hảo, giật hole in one tại hố 11. Cú đánh của golf thủ này có khoảng cách 156 yards bằng gậy 8 sắt. Đây là hố đấu đặt phần thưởng 4 xe Mercedes C180 của BTC giải.

Ngoài xế sang, golfer Nguyễn Thanh An còn nhận một loạt giải thưởng giá trị đi kèm. Tổng giá trị giải thưởng từ cú hole in one này ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Golfer Nguyễn Thanh An (thứ 2 từ trái sang) giật hole in one 10 tỷ đồng

Cú hole in one của golfer Nguyễn Thanh An tiếp tục chứng minh cái duyên hole in one tại sân FLC Golf Link Sam Son. Hiện sân đấu này đang là sân golf sở hữu nhiều hole in one giá trị nhất của làng golf Việt Nam.

Trong lần "nổ" hole in one gần nhất tại sân đấu ở Thanh Hoá này, golfer Trần Huy Cương cũng ghi hole in one tại hố 11 và nhận giải thưởng có giá trị 10 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Hiện giải đấu mà golfer vừa ẵm hole in one Nguyễn Thanh An tham gia đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 10/9. Các golfer còn 12 xế sang tại hố 3, 7, 16 vẫn để săn hole in one.

H.K