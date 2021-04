Hideki Matsuyama đăng quang The Masters một cách thần kỳ, và đó không chỉ là chiến thắng của cá nhân anh, mà cho cả nước Nhật Bản vốn cuồng nhiệt với golf.

Chiến thắng kỳ diệu của Matsuyama

8h03 phút sáng thứ Hai, 12/4, theo múi giờ Tokyo (GMT+9), người Nhật Bản vỡ òa trong cảm xúc trước màn ảnh tivi, khi chứng kiến Hideki Matsuyama hoàn tất cú đánh cuối cùng tại The Masters 2021.

Matsuyama với danh hiệu The Masters

Những màn hình công cộng ở Tokyo và khắp nơi trên đất nước Nhật Bản tràn ngập hình ảnh Matsuyama.

73 gậy, điểm +1, nhưng đủ để biến Matsuyama thành nhà vô địch trên sân Augusta National.

Xấu hổ như một đứa trẻ được xướng tên giữa đám đông cuồng nhiệt, bàng hoàng với chiến thắng của chính mình, hạnh phúc, xúc động và cuối cùng cảm xúc bùng nổ. "Tôi rất, rất hạnh phúc", Matsuyama nói trong nghẹn nào.

Chúng ta từng nói về Tiger, Phil, DJ. Bây giờ, mọi người cùng gọi Hideki.

Những cái tên phía trên là Tiger Woods - người giữ kỷ lục 5 lần vô địch The Masters; Phil Mickelson - 3 lần giành The Masters, thuận tay phải bẩm sinh nhưng thành công với những cú vung tay trái; Dustin Johnson - nhà vô địch kỳ trước, với kỷ lục điểm gậy -20.

Tokyo ngập tràn hình ảnh chiến thắng của Matsuyama

Chiến thắng của Matsuyama diễn ra đúng 8 ngày sau khi cô gái 17 tuổi Tsubasa Kajitani - cũng đến từ Nhật Bản - đăng quang giải nghiệp dư Augusta National Women.

Matsuyama đi vào lịch sử với tư cách golfer đầu tiên đến từ Nhật Bản, hoặc bất kỳ khu vực nào ở châu Á, vô địch The Masters.

Trước Hideki, cũng chưa từng có người Nhật Bản nào vô địch ở giải đấu lớn (gồm The Masters, U.S. Open, PGA Championship và The Open Championship). Anh là người châu Á đầu tiên, kể từ sau chiến thắng giành PGA Championship 2009 của Yang Yong Eun (Hàn Quốc), đăng quang major.

Mùa Xuân 2011, ở Augusta National, Matsuyama vô địch hạng Amateur. Không ai nghĩ một ngày nào đó Hideki sẽ làm điều tương tự với major The Masters.

Sau 10 năm - trên sân khấu với những bông hoa đỗ quyên, nhài vàng, chuông vàng, mộc lan, hoa trà... thay nhau khoe sắc - Matsuyama đạt được ước mơ của cuộc đời. "Ngay từ nhỏ, được thi đấu ở The Masters là mơ ước của tôi".

Khoảnh khắc lịch sử khi Dustin Johnson khoác áo vô địch cho Matsuyama

Khi Dustin Johson khoác lên mình Matsuyama chiếc áo xanh - áo dành cho nhà vô địch The Masters - lịch sử giải đấu ở Augusta National và golf thế giới chính thức bước sang một trang mới.

Người hùng của Nhật Bản

The Masters 2021 mở màn với cú đánh bóng danh dự của Lee Elder - người da đen đầu tiên trong lịch sử được tranh tài ở Augusta National (năm 1975), và khép lại bằng chiến thắng của một người châu Á.

Một chiến thắng quan trọng nằm ngoài hạng mục thể thao, khi xã hội Mỹ đang rơi vào tình trạng báo động bởi những cuộc tấn công bạo lực vào người gốc Á.

Khi Matsuyama di chuyển vào nhà CLB để tiến hành thủ tục trao giải cho nhà vô địch, caddie của anh - Shota Hayafuji - có hành động gây xúc động: cầm lá cờ đặt trở lại lỗ 18, gỡ mũ và cúi đầu chào theo phong cách Nhật Bản.

Matsuyama và caddie của anh mang đến cảm xúc đặc biệt

Hình ảnh xúc động ấy nhanh chóng lan tỏa khắp các trang mạng xã hội và báo chí thế giới.

Matsuyama - chủ nhân của 6 danh hiệu PGA Tour - trở thành người hùng của Nhật Bản. Chức vô địch The Masters không chỉ là vinh quang cho riêng cá nhân anh, mà có ý nghĩa đặc biệt với đất nước mặt trời mọc.

Chiến thắng này tạo động lực tinh thần lớn cho đội golf Nhật Bản, 3 tháng rưỡi trước khi bước vào cuộc tranh tài ở Olympic mùa hè mà họ là chủ nhà.

Đồng thời, Hideki truyền cảm hứng cho xã hội Nhật Bản vốn rất cuồng nhiệt với golf trong những năm gần đây.

Nhật Bản có 2.349 sân golf từ 18 lỗ trở lên - nhiều hơn Vương quốc Anh và Ireland cộng lại. Tổng cộng, 2.308 cuộc thi tài chính thức được công nhận ở quốc gia có hơn 125 triệu dân.

Matsuyama trở thành cảm hứng cho golf Nhật Bản

Bất chấp cơ sở hạ tầng cực tốt, Nhật Bản vẫn chỉ là một trong những điểm đến chơi golf bị đánh giá thấp nhất thế giới. Tỷ lệ khách du lịch Bắc Mỹ chơi golf ở đây không cao.

Giờ đây, chiến thắng của Matsuyama giúp vị thế của Nhật Bản khác hơn trên bản đồ golf thế giới.

Màn trình diễn của Matsuyama - 29 tuổi - trở thành cảm hứng cho thế hệ trẻ đang tiếp xúc với golf của Nhật Bản. Người ta chờ đợi lứa tài năng mới sẽ xuất hiện.

Tất nhiên, Matsuyama cũng truyền cảm hứng cho golf châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

browser not support iframe.

Vô địch The Masters, Matsuyama đi vào lịch sử Hideki Matsuyama đăng quang ở The Masters 2021, trở thành golfer nam Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử vô địch major.

Thiên Thanh