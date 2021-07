Jon Rahm mơ mộng bước vào con đường của Tiger Woods, muốn giành The Open Championship không lâu sau khi vô địch U.S. Open.

"Điều gì đó tốt đẹp vẫn chưa đến", Jon Rahm nói với vợ của mình, Kelley Cahill, sau vòng 3 của Giải đấu Memorial Tournament, nơi anh phải rút lui sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Jon Rahm với danh hiệu US Open 2021

"Tôi không biết khi nào hoặc điều gì, nhưng điều tốt sẽ đến", Rahm tin tưởng một cách vô tư vào điều tốt đẹp của sự nghiệp.

Mười lăm ngày sau, tay golf xứ Basque, Tây Ban Nha, trở thành nhà vô địch U.S. Open và giành lại vị trí số 1 thế giới (hiện rơi xuống thứ 2).

Từ nước Mỹ đến nước Anh

Giữa thất vọng và vinh quang, Rahm tự giam mình trong nhà. Một điều mà anh cảm thấy đau đớn hơn tất cả là bản thân không có mặt khi cha mẹ anh, Angela và Edorta, những người cuối cùng đã có thể đến Mỹ, gặp cháu trai Kepa, con trai đầu lòng của Jon và Kelley, sinh một tuần trước Master.

Vâng, cả gia đình đã đoàn kết trong chiến thắng của Rahm tại Torrey Pines, giúp anh làm nên lịch sử bằng cách trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên vô địch U.S. Open.

Bây giờ, tại The Open Championship (15-18/7) - hoặc giải Anh mở rộng - trên sân của Hoàng gia St. George, anh muốn trở thành tay golf người Tây Ban Nha đầu tiên giành được hai danh hiệu lớn liên tiếp.

Jon Rahm mơ tiếp bước Tiger Woods

Đang say với hương vị tuyệt vời và không kiểm soát được cơn khát của mình, Rahm chỉ nghĩ đến chiến thắng và chiến thắng.

"Tôi khá giỏi trong việc nói về lịch sử golf", Rahm nhắc đến việc người cuối cùng thắng liên tiếp hai giải Mở rộng, Mỹ và Anh, là Tiger Woods, đều diễn ra trong năm 2000.

Tiger Woods bước lên những nấc thang đầu tiên của đỉnh cao huyền thoại: với cặp vinh quang ấy, anh có thêm PGA Championship 2000 và Masters 2001. Bốn giải lớn lọt vào tay anh cùng một lúc. Thế giới gọi đó là Tiger Slam.

Cú đúp danh hiệu lớn đã xuất hiện kể từ sau cột mốc của Tiger Woods. Jordan Spieth chinh phục The Masters và U.S. Open trong cùng năm. Brooks Koepka đoạt PGA và U.S. Open. Nhưng không có gì giống như câu chuyện kỳ diệu của Woods.

Tất cả những điều này đều được Rahm ghi lại trong bộ nhớ của mình.

Jon Rahm khao khát chiến thắng giải Anh

Theo bước huyền thoại Seve Ballesteros

Tất nhiên, còn một yếu tố đặc biệt khác thúc đẩy Rahm: sân khấu Anh mở rộng là giải đấu đã đưa tên tuổi Seve Ballesteros trở nên vĩnh cửu, với chức vô địch vào các năm 1979, 1984 và 1988.

Ballesteros là người thầy mà Rahmbo ngưỡng mộ nhất. 10 năm kể từ khi ông qua đời vì u não, Rahm muốn giành chiến thắng để tri ân người thầy có 5 danh hiệu lớn.

Jon nói rằng câu chuyện về Ballesteros đã truyền cảm hứng cho anh. Trước khi quyết định tham dự Mỹ mở rộng, anh nhận Giải thưởng Seve Ballesteros cho golf châu Âu xuất sắc nhất. "Điều kỳ diệu sẽ đến", Rahm tự nhủ. Thực tế là anh đã chiến thắng.

Nếu buộc phải chọn cuộc thi nào để đăng ký trước, hoặc chỉ có thể tham dự một giải đấu, Rahm rất rõ ràng: The Open Championship.

Seve Ballesteros, người thầy của Rahm, là golfer Tây Ban Nha duy nhất vô địch The Open

"Bởi vì đó là nơi sinh ra golf", golfer người xứ Basque nhấn mạnh. Anh lĩnh xướng một đội quân Tây Ban Nha gồm Sergio Garcia, Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo và Gonzalo Fernandez-Castano. 101 năm trước, Angel de la Torre là người Tây Ban Nha đầu tiên tham dự The Open - giải golf lâu đời nhất thế giới và là một trong những cuộc thi danh giá nhất.

Bước ngoặt sau khi làm cha

Ở tuổi 26, Rahm đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Đó là áp lực của việc không có được điều gì lớn lao. Sau đó, chiến thắng sân khấu Mỹ còn hơn cả hạnh phúc, khi anh cảm thấy "nhẹ nhõm". "Trong suốt 5 năm qua, tất cả những gì tôi nghe được là, danh hiệu lớn, lớn, lớn, giống như mọi thứ thật dễ dàng.

Nhưng thực tế không dễ dàng. Tôi biết rằng luôn luôn có người tiếp theo để giành chiến thắng. Vì vậy, tôi luôn duy trì động lực và nhiệt huyết ở mức cao".

"Bây giờ, tôi tập trung vào việc giành chiến thắng giải Anh. Chiến thắng sẽ là không thể tin được, bởi vì không ai ở Tây Ban Nha có thể làm điều đó sau Seve. Ông là duy nhất. Hy vọng. Đừng nghĩ rằng tôi không có nó trong tâm trí. Tôi đầy tham vọng", Rahm nói trước giờ khai mạc.

Jon Rahm trở lại Royal St. George's, ở đó, khi còn là một thiếu niên, anh tham gia Boys Amateur Championship vào năm 2009. "Nó kích thích tôi", anh nói. "Sân khấu này không thay đổi nhiều, nhưng tôi đã khác nhiều".

Làm cha là bước ngoặt lớn của Rahm

Theo Rahm, tình phụ tử là một yếu tố khác trong thành công của anh. Bây giờ, như lời Jon tâm sự, anh biết cách để trút cơn thịnh nộ trên sân. Khi cậu bé Kepa không còn trong vòng tay của mình, anh vẫn giữ được ngọn núi lửa chiến đấu bên trong mình.

Chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Không có từ nào khác trong tâm trí Rahmbo, người có 9 lần vào top 10 trong 14 giải đấu vừa qua.

Khao khát của Rahm càng mãnh liệt hơn ở The Open - giải đấu lớn duy nhất mà anh ấy chưa hoàn thành trong top 10. Vị trí 11 ở giải đấu gần nhất, năm 2019 (năm ngoái hủy vì Covid-19) là thứ hạng tốt nhất mà anh từng có.

The Open đánh dấu cột mốc người hâm mộ được trở lại sân golf ở Anh mà không bị hạn chế, như giải Wimbledon và EURO 2020. "Tôi đã nhớ không khí này rất nhiều", Rahm nói. Anh nghĩ về Seve, về The Open và cả Olympic nữa - những đấu trường mà anh chưa bao giờ do dự khi đặt chân đến.

Vô địch The Open và giành HCV Olympic ở Tokyo, Jon Rahm không hề che giấu tham vọng.

Thiên Thanh