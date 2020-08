Với tinh thần thể thao Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ, Khoẻ để xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII - 2020 là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 -19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thắp sáng ngọn lửa Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII