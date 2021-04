Những tai nạn đáng tiếc ở gần vạch đích khiến chiếc áo Vàng của giải xe đạp cúp TH TPHCM 2021 chưa đổi chủ khi vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Chặng đua thứ 6 từ Hà Nội đi Thanh Hoá vào sáng 11/4, cuộc tranh chấp áo vàng giữa Nguyễn Tấn Hoài và Lê Nguyệt Minh vẫn diễn ra khá gay cấn.

Tưởng rằng Lê Nguyệt Minh có thể xé áo vàng tại chặng đua này, tuy nhiên ở pha nước rút về đích cua rơ đang khoác áo TP.HCM New Group đã va quẹt với Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) ngay vạch đích khiến mục tiêu bất thành.

Chặng 6 diễn ra khá hấp dẫn

Tại chặng đua này, Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ), Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group), Nguyễn Lâm (Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hiếu (Ynghua Đồng Nai) tách tốp thành công khỏi nhóm đông của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp).

Tại đích đến Thanh Hóa, Phan Tuấn Vũ là người tung nước rút dũng mãnh giành ngôi thắng chặng.

Nhà tài trợ trao 30 triệu đồng học bổng cho trường Tiểu học Thanh Thủy, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau 6 chặng, tay đua Nguyễn Tấn Hoài vẫn bảo vệ thành công áo vàng với khoảng cách 2 giây so với Lê Nguyệt Minh. Tay đua Đồng Tháp cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh với khoảng cách 5 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Danh hiệu áo trắng đổi chủ về tay Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Ngày 12/4, chặng 7 cuộc đua xe đạp cúp TH TPHCM – Tôn Đông Á 2021 các tay đua tranh tài chặng 7 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km.

D.L