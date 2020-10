Sau một ngày tranh tài sôi nổi, vượt qua nhiều ứng viên tiềm năng, golfer Nguyễn Nhất Long đã trở thành nhà tân vô địch của Tiền Phong Golf Championship 2020.

Vượt qua nhiều golfer trẻ tài năng, Nguyễn Nhất Long đã trở thành tân vô địch giải đấu gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam với 72 gậy. Nhất Long trở thành golfer thứ 4 được khắc tên trên cúp luân lưu truyền thống của giải, sau Lê Hùng Nam, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Nhất Long vô địch

Nữ golfer nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thảo My đã xuất sắc kết thúc 18 hố với 67 gậy (-5). Tuy nhiên, golfer sinh năm 1998 chỉ góp mặt tại giải với tư cách khách mời đặc biệt. Cô đóng vai trò truyền cảm hứng cho các golfer trẻ, để thúc đẩy phát triển phong trào golf trong nước và kêu gọi ủng hộ Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Nữ golfer Thảo My với số điểm -5

Bén duyên với golf được 8 năm, Nhất Long sở hữu bảng thành tích với chức vô địch nam đối kháng quốc gia 2019, Á quân vô địch đối kháng quốc gia… “Tôi rất vui mừng khi trở thành nhà tân vô địch Tiền Phong Golf Championship ngay trong lần đầu dự giải. Hôm nay, thời tiết rất thuận lợi, tôi cũng đánh đúng với phong độ của mình”, Nhất Long chia sẻ khi nhận cúp vô địch.

Các vị trí nhất bảng A, B, C, nữ thuộc về golfer Bùi Huy Cương, Nguyễn Văn Chính, Phạm Chí Sơn và Hồ Thị Đào Mai. Bốn giải Nearest to the pin được trao cho golfer Lê Văn Sáu, Nguyễn Sỹ thành, Nguyễn Quang Trường, trong khi hai giải Logest Drive thuộc về golfer Nguyễn Đặng Minh, Lê Chúc An.

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy khoe sắc trong đêm gala

Tại đêm gala, Ban tổ chức trao tặng bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp đối với giải cũng như trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam vinh danh những y bác sĩ trẻ, những chiến sĩ quả cảm trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, thông qua việc trao tặng 100 triệu đồng cho 5 y bác sĩ trẻ chiến đấu ở tâm dịch Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, BTC cũng trích 100 triệu đồng, kêu gọi các golfer dự giải chia sẻ với những mất mát và khó khăn với đồng bào miền Trung gặp bão lũ.

Một số hình ảnh thi đấu của dàn hoa hậu Việt Nam:

