Phil Mickelson xuất sắc đăng quang PGA Championship 2021 khi chuẩn bị đón sinh nhất thứ 51, trở thành golfer lớn nhất lịch sử vô địch một sự kiện major.

Lịch sử được viết ở Kiawah Island Golf Resort, khi tay golf kỳ cựu Phil Mickelson trở thành nhà vô địch PGA Championship.

Mickelson nâng cao danh hiệu PGA Championship khi 50 tuổi, 11 tháng và 7 ngày.

Phil Mickelson đi vào lịch sử với PGA Championship

Anh là người lớn tuổi nhất vô địch một sự kiện major (gồm PGA Championship, The Masters, U.S Open và The Open Championship).

Người lớn tuổi nhất vô địch major được ghi nhận trước đó là Julius Boros, ở tuổi 48, tại PGA Championship 1968.

Ngày thi chung kết ở Kiawah Island Golf Resort là cuộc so kè hấp dẫn giữa Mickelson và Brooks Koepka.

Trước đó, sau khi hoàn thành 54 hố, chênh lệch giữa hai người chỉ là 1 điểm gậy.

Bảng điện tử liên tục thay đổi vị trí dẫn đầu, khi Mickelson và Koepka lần lượt ghi birdie.

Sau cùng, Mickelson kết thúc vòng 4 với 73 gậy (+1), còn Koepka đánh 74 gậy (+2). "Lefty" đạt tổng điểm gậy -6 để trở thành quán quân ở kỳ PGA Championship thứ 103.

Chiến thắng là major thứ 6 của Mickelson, trong 45 danh hiệu thuộc PGA Tour. 3 danh hiệu lớn gần nhất của anh là 3 sự kiện khác nhau (The Masters 2010, The Open Championship 2013, và giờ là PGA Championship).

Với chức vô địch ở Kiawah Island, Nam Carolina, Mickelson bỏ túi khoản tiền thưởng 1,98 triệu USD.

