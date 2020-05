- Người hâm mộ chuẩn bị được theo dõi phim tài liệu về giai đoạn đỉnh cao của tay golf huyền thoại Tiger Woods.

Ngày 24/5 tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Tiger Woods thi đấu trở lại, trong chương trình "The Match: Champions for Charity" (The Match: Các nhà vô địch vì từ thiện).

Đây là sự kiện thể thao truyền hình trực tiếp thu phí khá nổi tiếng.

Một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử golf: Tiger Woods đoạt danh hiệu The Masters 2001, trở thành người đầu tiên và duy nhất vô địch 4 giải lớn liên tiếp

Trong chương trình "The Match: Champions for Charity" - nhằm mục đích từ thiện, hỗ trợ phòng chống và khắc phục khó khăn vì Covid-19 - Tiger Woods tranh tài với Phil Mickelson.

Chương trình còn có sự tham dự của hai khách mời Peyton Manning và Tom Brady, những ngôi sao giải Bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL).

Với danh tiếng của Tiger Woods, nhất là khi anh có trận tranh tài đầu tiên sau 3 tháng chấn thương lưng và nghỉ Covid-19, "The Match: Champions for Charity" dự kiến thu về hơn 10 triệu USD.

Cùng với sự kiện được chờ đợi này, sau thời gian dài golf không thi đấu vì Covid-19, người hâm mộ còn được theo dõi những thước phim "Tiger Slam".

"Tiger Slam" là phim tài liệu về Tiger Woods, tập trung vào giai đoạn đỉnh cao của anh.

Cụ thể, "Tiger Slam" xoay quanh khoảng thời gian "siêu Hổ" giành 4 danh hiệu lớn liên tiếp trong 10 tháng, từ tháng 6/2020 - 4/2001.

Khi ấy, Tiger Woods lần lượt giành U.S. Open 2000, The Open Championship 2000, PGA Championship 2000, và Masters Tournament 2001.

Những chiến tích này biến Woods thành huyền thoại làng golf thế giới. Anh là người duy nhất trong lịch sử giành 4 danh hiệu lớn liên tiếp (không phải cùng một năm).

David Duval - tay golf 48 tuổi thường xuyên phải đứng dưới cái bóng Tiger Woods - cho rằng "siêu Hổ" trình diễn tài năng ở đẳng cấp vượt trên tất cả.

"Để có thể thi đấu với Tiger Woods, bạn cần đạt mọi thứ ở trạng thái hoàn hảo", Duval nhấn mạnh. "Thứ golf mà anh ấy thể hiện ở trình độ vĩ đại nhất lịch sử".

TT