Loạt giải thưởng trị giá hàng chục tỷ đồng treo thưởng cho các golfer tranh tài tại giải đấu diễn ra từ 25-29/11 tại FLC Golf Links Sam Son (Thanh Hoá).

Khởi tranh từ ngày 25/11, Bamboo Airways Golf Tournament 2021 quy tụ hơn 1.000 golfer tham gia trnah tài. Giải đấu này là sự kiện chào mừng hãng bay của ông bầu Trịnh Văn Quyết mở đường đến Mỹ và Vương quốc Anh.

Hơn 1000 golfer tham gia tranh tài tại giải đấu

Hơn 1000 golfers tham dự theo thể thức Đấu gậy dựa vào Handicap Ngày (System 36), với 3 bảng đấu: Bảng A (HDC 0-15), Bảng B (HDC 16-28), Bảng C (HDC 29 trở lên). Các golfer có dịp săn tìm giải thưởng cực kỳ hấp dân. Trong đó, riêng giải Hole in one (HIO) có thể nhận được chuỗi thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng gồm 04 xe hạng sang, tiền mặt, thẻ bay miễn phí của Bamboo Airways...

Trước đó, tại Bamboo Airways 18/8 Golf Tournament 2019, golfer Trần Huy Cương đã xuất sắc đạt cú HIO lên tới 10 tỷ đồng, gồm 4 xe sang, 500 triệu tiền mặt và hàng loạt phần thưởng giá trị của từ các nhà tài trợ.

“Thông qua giải đấu, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát huy những giá trị tốt cao đẹp của môn thể thao tinh hoa này, góp phần nâng tầm vị thế của golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới, qua đó thúc đẩy sự phát triển du lịch Việt Nam nói chung", Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng nói.

Những giải thưởng ấn tượng đầu tiên đã có chủ

Trong ngày khai mạc Bamboo Airways Golf Tournament 2021, các golfer đã đạt thành tích thi đấu ấn tượng khi có Eagle đầu tiên và một loạt giải thưởng kỹ thuật.

H.Khúc