Hơn 1000 golfer tranh tài theo thể thức System 36 tại 3 bảng đấu diễn ra từ 9-12/12 tại sân FLC Golf Links Sam Son (Sầm Sơn, Thanh Hoá).

Công bố vào hôm nay (5/12), FLC Faros Golf Tournament 2021 sẽ diễn ra từ ngày 09– 12/12 tại FLC Golf Links Sam Son (Sầm Sơn, Thanh Hoá). Dự kiến có hơn 1000 golfer tham gia tranh tài tại giải đấu này thể thức System 36 cùng 3 bảng đấu: Bảng A (HDC 0-15), Bảng B (HDC 16-28), Bảng C (HDC 29 trở lên).

Trong hệ thống giải golf do tập đoàn của ông Trịnh Văn Quyết tổ chức, đây là giải đấu giữ kỷ lục về số lượng hole in one. Ba mùa giải trước đó, các golfer dự FLC Faros Golf Tournament đều "săn" thành công HIO với tổng giá trị vài chục tỷ đồng.

Giải đấu sở hữu nhiều HIO nhất Việt Nam trở lại

Năm 2017, golfer Nguyễn Văn Quế thắng 6 tỷ đồng, còn 2 golfer Trịnh Ngọc Thạch và Park Jea Seok thắng HIO lên tới hơn 4 tỷ đồng mỗi giải. Còn ở mùa giải 2016, golfer Phạm Vĩnh Hà cũng giành được HIO.

Vì thế, nhà tổ chức giải đấu năm nay hi vọng, truyền thống chinh phục thành công HIO tiếp tục tái hiện trên sân đấu ở Sầm Sơn. Giải HIO lần này gồm 16 xe hạng sang, thẻ hội viên 35 năm sân FLC Golf Links Sam Son cùng nhiều quà tặng khác từ nhà tài trợ.

Nhà tổ chức kỳ vọng các golfer tiếp tục "nổ" nhiều HIO

Bà Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch FLC Faros cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm thay lời tri ân, tạo sân chơi hấp dẫn cũng như mang đến cơ hội giao lưu cho các đối tác, khách hàng thân thiết đã dành sự tin tưởng, đồng hành và gắn bó với công ty.

Đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển của ngành golf nói chung và du lịch golf Việt Nam nói riêng thông qua những hoạt động đa dạng như đầu tư phát triển hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế cũng như tài trợ các giải golf quy mô, uy tín…

H.Khúc