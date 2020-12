Đến ngày thi đấu thứ 3, nữ golfer Nguyễn Thảo My mới "săn" được Birdie, và đây cũng là ngày mà cô có một caddie rất đặc biệt.

Nguyễn Thảo My là một trong hai nữ golfer tham dự FLC Vietnam Masters 2020. Sau vòng lát cắt, cô trở thành golfer nữ duy nhất tại giải. Dù là nữ, nhưng Thảo My vẫn phải đánh cùng tee với các đồng nghiệp nam, vì thế gặp khá nhiều bất lợi trong những quả phát bóng.

Tại giải năm nay, Thảo My có sự khởi đầu tốt với +6 gậy ngày đầu, nhưng ngày thứ 2 lên +10 gậy. Ở cả hai ngày thi đấu, golfer sinh năm 1998 dù đã chơi rất cố gắng và có nhiều năm thi đấu quen với mặt sân, nhưng không giành được một điểm birdie nào.

Thảo My không ghi được điểm birdie nào ở 2 ngày thi đấu đầu tiên

Không đặt nặng vấn đề thành tích tại giải, nhưng việc không chiến thắng được bản thân khiến cựu tuyển thủ Việt Nam kém vui. Đây cũng là một trong những lý do mà Thảo My quyết định đổi caddie ở vòng đấu thứ 3.

Trước đó, caddie cho Thảo My là anh ruột Huy Thắng. Từng có nhiều năm học tập ở nước ngoài, Huy Thắng đã hỗ trợ em gái rất nhiều. Tuy nhiên có vẻ như anh trai của Thảo My đã không mang lại được may mắn, và thành tích sau 2 ngày thi đấu đầu tiên của cô em gái đã cho thấy rõ điều đó.

Golfer Thảo My muốn đổi... vận may

Nhưng mọi thứ trở nên khác khi Thảo My thay caddie, là bố của mình - ông Nguyễn Huy Tiến - Phó trưởng bộ môn Bowling&Golf - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Có bố bên cạnh, Thảo My chơi tự tin hơn nhiều. Đặc biệt, ông Tiến với nhiều năm kinh nghiệm chơi golf, đã tư vấn cho con gái cách chọn gậy, chia gậy, đọc line... Trên hết, nhờ cố bố, tâm lý thi đấu của Thảo My vững vàng hơn.

Cô chơi tốt hơn

+1 gậy là một kết quả không tồi sau ngày thi đấu thứ 3 với Thảo My. Nữ golfer người Hà Nội cũng ghi cho mình 2 điểm birdie, để tạm xếp hạng 27 trên BXH. Nếu cải thiện được phong độ ở ngày cuối, Thảo My hoàn toàn có thể lọt vào Top 20 của giải đấu.

Nguyễn Thảo My là một trong những nữ golfer hàng đầu Việt Nam hiện nay. Trong năm 2020, cô gái sinh năm 1998 quyết định lên chuyên nghiệp, đồng nghĩa với việc chia tay ĐTQG, không dự SEA Games 31 trên sân nhà.

Bố luôn là người bạn đồng hành với Thảo My trong sự nghiệp chơi golf

Hiện tại, Thảo My tham gia giảng dạy, truyền cảm hứng cho các VĐV trẻ. Mục tiêu của cựu sinh viên Đại học North Carolina (Mỹ) là "tấn công" các giải chuyên nghiệp của khu vực, và theo lộ trình 5-7 năm có thể tham dự Asian Tour.

"Lên chuyên nghiệp có nhiều khó khăn, nhưng mang lại nhiều cảm hứng chơi golf với tôi. Để có được như ngày hôm nay, tôi đặc biệt cảm ơn bố. Sự thúc ép của bố chiếm tới 80%, còn lại là nỗ lực bản thân", Thảo My chia sẻ.

Ở tuổi 22, Nguyễn Thảo My đã sở hữu chức vô địch trẻ quốc gia mở rộng 2014, 2015, 2016; vô địch nghiệp dư nữ quốc gia (năm 2014; 2015 và 2019); vô địch đối kháng quốc gia 2016; VĐV tuyển quốc gia dự ASIAD 2014, SEA Games 2015, 2017. Tuyển thủ chính thức ĐH North Carolina thi đấu tại hệ thống NCAA (Mỹ), từng lọt Top 250 trên BXH các golfer nghiệp dư thế giới (WAGR).

Video ngày thi đấu thứ 3:

