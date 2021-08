Những vinh quang ở giải vô địch thế giới được Caeleb Dressel tiếp nối tại Olympic Tokyo 2020, với phong độ ấn tượng trên đường đua xanh.

Sau khi Michael Phelps nghỉ hưu, Caeleb Dressel trở thành thần tượng mới của bơi lội Mỹ và thế giới.

Đại bàng trên đường đua xanh

Vào ngày Caeleb Dressel nhảy xuống hồ bơi tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Mỹ 2015, những người tham dự đã nhận thấy điều kỳ lạ về chàng trai đến từ Gainesville.

Dressel là biểu tượng mới của bơi lội

Tóc hai bên đầu được cạo trọc, để lại một biểu tượng người mohawk trên đỉnh, một con đại bàng được xăm trên vai trái, với một dòng chữ trên mặt, được viết bằng bút không thấm nước. Ở má phải, anh ấy nói "Isaiah" (nhà tiên tri Do Thái thế kỷ 8) và ở má trái là "40:31".

Caeleb đọc câu Kinh thánh trước ống kính: "Những ai tin cậy nơi Chúa sẽ được tái tạo sức mạnh của họ và bay như đại bàng".

Hai năm sau, Dressel đã bay qua Budapest. Bảy chiếc huy chương vàng trong kỳ World Cup bơi lội kết thúc vào ngày 30/7/2019 đã giúp anh được so sánh với Michael Phelps, ít nhất là về mặt thống kê.

Vào thời Phelps, FINA không công nhận các kỷ lục hỗn hợp chính thức. Dressel đã tận dụng lợi thế đó để tích lũy một bộ sưu tập khổng lồ cho cá nhân.

Một thiên tài 20 tuổi, xuất hiện hơi muộn ở cấp độ cao nhất.

Là con trai của một chủ trang trại nội địa ở Florida, gốc Đức và có nguồn gốc Tin lành mạnh mẽ, Caeleb - một cái tên không thể nhầm lẫn trong Kinh thánh - đã có một thời thơ ấu hạnh phúc theo tiêu chuẩn của các cộng đồng miền Nam nước Mỹ.

Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã có một cơ sở vật chất khổng lồ dành cho thể thao và ngay lập tức được hưởng uy tín xã hội do các đối thủ giỏi trong trường mang lại.

Anh ghi danh vào đội của trường Bolles độc quyền ở Jacksonville, có giám đốc bơi lội là Sergi Lopez, người gốc Tây Ban Nha từng giành huy chương Olympic. Năm 2012, anh đã phá kỷ lục U15 ở nội dung 100 và 200 mét bơi tự do - vốn tồn tại trong 22 năm. Đại học Florida đã trao cho anh ta một học bổng.

Những chiến thắng của anh nối tiếp nhau ở SEC và NCAA, hai giải đấu uy tín được truyền hình trực tiếp. Anh đã vô địch cự ly 100 và 50 mét. Năm 2015, anh bơi được cự ly 50 mét nhanh nhất trong lịch sử.

Caeleb trông giống như một học sinh giỏi. Anh là người hay pha trò trong mọi nhóm mà bản thân tham gia.

Dressel có 13 HCV thế giới trước khi dự Olympic

Nhưng đột nhiên sự nghiệp của Caeleb gián đoạn. Anh đã ngừng bơi trong nhiều tháng. Anh bị loại khỏi vòng loại World Cup 2015. Khi trở lại, anh thú nhận rằng mình không còn vui khi tập bơi. Anh nói về một cuộc đấu tranh tinh thần, và đề cập đến "địa ngục".

Đó là khi anh ấy biểu diễn tại giải vô địch quốc gia 2015. Khi anh ấy bước ra khỏi mặt nước, mỉm cười và viết những câu thơ, họ hỏi anh ấy nói về điều gì. Tại sao Isaiah. Tại sao 40:31. "Bạn phải có niềm tin", anh nói, "niềm tin sẽ mở đường. Bạn phải có sự kiên nhẫn. Isaiah nhắc tôi về điều này mỗi ngày".

Con đường thành huyền thoại

"Lý do cho môn thể thao này", anh nói thêm, "không chỉ là để nhanh hơn mà còn là truyền cảm hứng cho mọi người và cho họ thấy nơi tôi tìm thấy hạnh phúc: trong mọi thứ mà Chúa đã ban cho tôi. Trong đồng đội của tôi, trong huấn luyện viên của tôi, trong gia đình của tôi. Chúa đã làm cho tôi hạnh phúc.

Tôi rất biết ơn và tôi muốn rằng khi mọi người nhìn thấy những gì tôi viết trên khuôn mặt của mình, họ sẽ tìm thấy lý do để hạnh phúc".

Được dẫn dắt bởi Gregg Troy, người cố vấn tuyệt vời của Ryan Lochte (cựu VĐV bơi lội xuất sắc thứ hai lịch sử Mỹ với 12 huy chương Olympic, sau Phelps) và là một trong những huấn luyện viên có nhiều danh hiệu nhất, Dressel đã trở thành một vận động viên bơi lội rất mạnh mẽ.

"Chúa đã cho tôi thêm một tài năng và tôi không thể nghĩ rằng công lao đó là của tôi", anh nói. "Đó là nhờ công lao của huấn luyện viên, cha mẹ và gia đình tôi, những người đã làm việc để tôi được bơi".

Năm 2019, giải vô địch bơi lội thế giới tổ chức tại Gwangju, Hàn Quốc, một lần nữa chứng kiến đại bàng Caeleb Dressel giành chiến thắng áp đảo.

Dressel giành 5 HCV ở Tokyo

Caeleb đóng góp 6 HCV, trong số 14 chiếc HCV của đoàn Mỹ - vượt xa đoàn xếp thứ hai Australia, với 5 HCV.

"Tôi muốn trở thành vận động viên bơi lội giỏi nhất có thể, không chỉ là VĐV bơi nước rút nhanh nhất", Caeleb Dressel lên tiếng khi đường đua xanh ở Olympic 2020 chuẩn bị khởi tranh.

Trong bơi lội, giải vô địch thế giới là nơi để tạo dựng danh tiếng, và Olympic là sân khấu của vinh quang. Sau 13 chiếc HCV thế giới, Dressel đến Nhật Bản và đoạt 5 chiếc HCV Thế vận hội mùa hè 2020.

Anh chiến thắng trên các đường đua 100 mét bơi bướm, 100 mét tự do, 4x100 mét tiếp sức hỗn hợp nam, 4x100 mét tiếp sức tự do nam, 50 mét tự do. Trong đó, anh trở thành VĐV bơi lội 100 mét tự do nhanh nhất mọi thời đại.

Sau khoảnh khắc chiến thắng 4x100 mét tiếp sức tự do nam hôm 1/8, Caeleb Dressel bật khóc trong vòng tay các đồng đội. Một tuần căng thẳng về tinh thần mà bản thân anh và truyền thông tạo ra đã kết thúc.

Nước Mỹ và chính Caeleb muốn anh là người giỏi nhất Olympic Tokyo 2020. Anh đã không gây thất vọng, và con đường huyền thoại mới chỉ bắt đầu.

