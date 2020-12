U17 HAGL bị dẫn trước 2 bàn, nhưng lứa đàn em Công Phượng không bỏ cuộc, ngược dòng giật về 1 điểm để vào tứ kết với vị trí đầu bảng.

U17 HAGL đã sớm lấy vé vào tứ kết, vì vậy, lứa đàn em Công Phượng nhập cuộc không tốt trước U17 B.Bình Dương giàu động lực hơn. Chính vì vậy, U17 B.Bình Dương nhập trận tốt và sớm vượt lên dẫn trước 2 bàn, do công của Hoàng Hốn và Hoàng Long ngay trong hiệp 1.

U17 HAGL bất bại ở vòng đấu bảng

Bị dội gáo nước lạnh, động đến lòng tự trong, U17 HAGL như tỉnh cơn mê. Phút bù giờ hiệp 1, Lê Văn Trường thắp lên hi vọng bằng bàn rút ngắn tỉ số. Nỗ lực của đám trẻ nhà bầu Đức được đền đáp ở phút 88 khi Nguyễn Văn Sơn La ghi bàn, giật về 1 điểm cho U17 HAGL.

Với mạch bất bại, U17 HAGL giành ngôi nhất bảng C. U17 B.Bình Dương dẫu đánh rơi chiến thắng phút chót nhưng vẫn có tên ở tứ kết khi trở thành 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

U17 Hà Nội nối gót U17 HAGL vào tứ kết

Trong khi đó, U17 Hà Nội không quá khó khăn đánh bại U17 Long An 2-0, cán đích ở vị trí nhì bảng sau đội bóng của bầu Đức. Như vậy, 8 đội lọt vào vòng Tứ kết gồm có: PVF, HV Nutifood, Hallmen TPHCM (bảng A); Viettel, SHB Đà Nẵng (bảng B) và HAGL, Hà Nội, Becamex Bình Dương (bảng C).

Theo mã số PVF vs B.Bình Dương, Viettel vs Hallmen TPHCM, HAGL vs SHB Đà Nẵng, Hà Nội vs Học viện Nutifood. Bốn trận tứ kết đều diễn ra vào ngày 5/12 tại Trung tâm PVF.

H.K