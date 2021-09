Daniil Medvedev, người đánh bại Novak Djokovic để vô địch US Open 2021, nổi tiếng nghiện bánh sừng bò và rất mê chơi điện tử.

Người ta nói rằng Daniil Medvedev là người đã phá vỡ giấc mơ kép của Novak Djokovic: thâu tóm toàn bộ Grand Slam trong một năm dương lịch, đồng thời trở thành người đàn ông giành được nhiều danh hiệu lớn nhất trong lịch sử quần vợt.

Nhưng vượt trên nỗi buồn của Nole, người đàn ông đến từ Nga còn tự hào về bản thân và mang đến niềm hy vọng cho tất cả những người khác: "Chúng tôi cũng làm được".

Một vết nứt thứ hai được tạo ra trên bức tường lịch sử do Djokovic, Federer và Nadal dựng lên, sau vết nứt do Dominic Thiem tạo ra năm ngoái cũng tại US Open. Đây là Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp đối với một tay vợt khác sinh sau năm 1989.

Medvedev xuất sắc giành US Open 2021

Nhóm "Big 3" đã "giết chết" một thế hệ, những người hiện đang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, và điều này có phần giống những gì Medvedev vừa mới làm được tại New York. Anh vừa trở thành số 2 thế giới từ tháng Ba năm nay, ở tuổi 25, khi nhiều người cùng trang lứa - không chỉ trong quần vợt - đã là những nhà lãnh đạo không thể tranh cãi.

Từ bánh sừng bò đến bước ngoặt của năm 2019

Ở Nga, những năm trước, có ba cái tên đã xuất hiện, Medvedev là người cuối cùng trong danh sách. Trước anh, cả Rublev và Khachanov đều được coi là tài năng hơn. Mặt khác, Medvedev được cho là có tính cách khó gần.

Daniil chưa từng đoạt giải thân thiện hay đồng cảm, ở bất kỳ giải đấu nào anh tham gia. Và sau đó là việc quản lý các trận đấu đơn lẻ, thường là điên rồ: từ nhiệt tình đến chán nản trong một số thời điểm. Có lẽ anh cũng không nghĩ rằng mình có thể đạt được mức cao như vậy.

Medvedev không thuộc mẫu người có sáng tạo trong thời gian nghỉ ngơi ("Tôi nghĩ tốt nhất là nằm trên giường và xem TV", anh nói), luôn có thói quen sử dụng vài chiếc bánh sừng bò.

Bánh sừng bò là món khoái khẩu đối với Medvedev. Anh có thể chấp nhận những yêu cầu khắt khe trong việc ăn kiêng, nhưng không thể thiếu loại bánh này.

Ở một khía cạnh nào đó, có thể bánh sừng bò giống như một loại sức mạnh tinh thần để Medvedev thêm tự tin và giành chiến thắng.

Năm 2019 là khoảng thời gian của những thay đổi, sau khi ba danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp đến vào năm 2018: trận chung kết Grand Slam đầu tiên ở New York (thua Rafa Nadal sau 12 lần chiến thắng liên tiếp). Đó cũng là trận chung kết thứ 4 trong chuỗi 6 trận chung kết liên tiếp của anh (thắng 3, thua 3), trong nửa cuối năm 2019.

Đại dịch năm ngoái đã ngăn chặn sự phát triển của Medvedev, nhưng trong một vài giải đấu diễn ra, gã khổng lồ cao gần 2m này, với một thứ quần vợt rõ ràng là có thể giải mã được, nhưng, chẳng hạn như trận đấu với Djokovic vào Chủ nhật vừa qua, luôn khiến đối thủ khốn khổ.

Thực đơn của nhà vô địch Medvedev luôn có bánh sừng bò

Zverev và Thiem, những ứng cử viên khác cho ngai vàng quần vợt sau Roger, Rafa và Nole, lần lượt bị tay vợt Nga đánh bại năm ngoái trên hành trình giành danh hiệu. Người đầu tiên bị thua trong trận chung kết Paris Masters, người sau bị khuất phục trong trận cuối cùng ở ATP Finals.

Daniil đã thắng những vị "Hoàng tử", và vừa đánh gục nhà vua Djokovic.

Cuộc cãi vã với huấn luyện viên

Hồi tháng Hai năm nay, Medvedev thua Djokovic trong trận chung kết Australian Open, giải đấu mà cuộc cãi vã giữa anh với huấn luyện viên Gilles Cervara đã lan truyền mạnh mẽ.

Tại một thời điểm, trong trận đấu với Krajinovic người Serbia, Cervara (người đã theo chân Daniil từ năm 2017) đứng dậy và rời đi.

Medvedev, không có HLV trên khán đài, thống trị set thứ năm và giành chiến thắng trận đấu. Tất cả đều được tính toán trước.

"Gilles, ngay trước khi rời đi, biết tôi sẽ thắng trận đấu. Vì vậy, anh ấy rời đi để tôi bình tĩnh hơn", anh giải thích.

Hai người đã gặp nhau vào năm 2015, sau khi Medvedev chuyển đến Cannes ở tuổi thiếu niên, nơi em gái anh sống: sau một thời gian hợp tác, họ cùng đi vòng quanh thế giới kể từ năm 2017 và chinh phục nhiều thành công.

Cervara trở thành HLV xuất sắc nhất năm 2019 và rất có thể người đàn ông Pháp 40 tuổi này sẽ chiến thắng một lần nữa trong cuộc bầu chọn năm 2021.

Medvedev và tình yêu của đời mình, cô vợ Daria

Tình yêu: Daria và Bayern Munich

Medvedev, là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, khi bước ra khỏi sân quần vợt. Anh dành tình yêu cho Bayern Munich (đội đã chúc mừng anh sau khi giành chức vô địch Mỹ Mở rộng).

Cùng với tình yêu Bayern, Daniil đã kết hôn với Daria. Họ gặp nhau vào năm 2014 và quyết định đến nhà thờ làm lễ cưới sau đó bốn năm.

Daria rất muốn trở thành một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, nhưng một loạt chấn thương đã cản trở giấc mơ của cô. Medvedev đã dành tặng chiến thắng ở US Open cho bà xã.

Khi Medvedev thi đấu, Daria luôn bên cạnh. Tình yêu của cô giúp anh có điểm tựa chiến thắng. Nhưng ai biết được liệu trong cuộc sống riêng tư của họ, cô ấy có bao giờ cố gắng đánh lạc hướng anh trong một buổi trò chơi điện tử hay không.

"Về cơ bản tôi không mang máy đến các giải đấu, vì tôi biết rằng nếu không thì tôi sẽ không có được những kết quả tích cực này", - Daniil từng đã tiết lộ một thời gian trước. "Nhưng khi tôi ở nhà, đừng lấy PlayStation của tôi. Điều đó sẽ không kết thúc tốt đẹp".

