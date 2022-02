Vòng 1 V-League 2022 rơi cảnh vừa đá vừa lo vì dịch Covid-19, nhiều đội bóng chưa đá đã dự báo viễn cảnh... thua vì thiệt quân.

Hủy trận đấu vì dịch Covid-19

Trận Hà Nội vs Thanh Hóa không thể diễn ra do có nhiều cầu thủ hai đội mắc Covid-19. Thậm chí đội khách trận này còn có tới 18 cầu thủ dương tính. Trận Bình Định tiếp Viettel cũng suýt phải hoãn do đội chủ nhà có 19 cầu thủ là F0.

Theo Ban tổ chức giải, các đội nếu không có đủ 14 cầu thủ đăng ký thi đấu, trận đấu buộc phải dừng và tổ chức lại vào một thời điểm thích hợp.

Nỗi lòng khó tả của đại gia mới nổi

Topenland Bình Định đầu tư mạnh cực mạnh ở Night Wolf V-League 2022, với 13 tân binh trên mọi tuyến nhằm tạo ra bước đột phá trong mùa bóng này.

Bình Định thua Viettel trên sân nhà

Dù vậy, do vắng tới một nửa quân số vì dịch Covid-19, Bình Định chấp nhận thua 0-2 trận ra quân trước Viettel. Trận thua này tạo ra chút dư vị hẫng đối với CĐV đất Võ, nhưng cần ghi nhận cho nỗ lực và độ Fair-play của đội bóng do HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt.

Topenland Bình Định thiếu hụt đủ bề, thậm chí thuyền trưởng Nguyễn Đức Thắng cũng không thể đứng trong khu kỹ thuật chỉ huy. Thế cho nên, đội chủ sân Qui Nhơn có thể thua trên sân, nhưng họ là điểm cộng cho nỗ lực cùng chung tay sát cánh với nhà tổ chức, bóng đá Việt Nam vượt qua cơn bão dịch bệnh.

HAGL hòa thất vọng

Mang lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định, nhưng HAGL chỉ có thể giành 1 điểm sau trận đấu không bàn thắng.

HAGL chỉ giành được 1 điểm

Đây là trận đấu HLV Kiatisuk sử dụng hết những gương mặt được kỳ vọng nhất ở HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, các ngoại binh, nhưng chơi rất bế tắc trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Vòng đấu của đội khách

Trong 5 cặp đấu diễn ra ở vòng 1 Night Wolf V-League, không có đội chủ nhà nào giành chiến thắng, chỉ có hai đội hòa là cặp đấu giữa Nam Định - HAGL (0-0) và Sài Gòn - SHB Đà Nẵng (2-2).

Kết quả vòng 1 V-League

Video Nam Định 0-0 HAGL:

