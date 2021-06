Ronaldo, Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha thắng '4 sao'

Video Bồ Đào Nha 4-0 Israel:

Ghi bàn: Bruno Fernandes (42', 90'+1), Ronaldo (44'), Cancelo (88')

So tài Israel được xem là màn tổng duyệt chuẩn bị cho VCK EURO 2020 của Bồ Đào Nha. Bởi vậy mà HLV Fernando Santos đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong sơ đồ 4-2-3-1.

Thế nên, không khó để nhà ĐKVĐ EURO làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Dù vậy, sau khá nhiều cơ hội bị Ronaldo và các đồng đội bỏ lỡ, đến cuối hiệp một Selecao mới khai thông được bế tắc.

Phút 43, Cancelo đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi nhả ngược cho Bruno Fernandes, ngôi sao của M.U dứt điểm một chạm rất căng, không cho thủ môn đối phương cơ hội đổ người cứu thua.

Trước khi hiệp một khép lại, tiền vệ đang khoác áo Man Utd tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Ronaldo nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Qua giờ giải lao, Bồ Đào Nha vẫn duy trì thế trận lấn lướt trước Israel. Dù vậy, cũng phải mãi đến phút 86, đội bóng mang áo màu bã trầu mới có được bàn thắng thứ 3. Cancelo ghi tên mình lên bảng tỉ số với một pha đi bóng và dứt điểm khá giống với huyền thoại của Hà Lan, Robben.

Trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Bruno Fernandes đã kịp hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-0 cho Bồ Đào Nha.

Thắng trận đậm đà, Ronaldo và đồng đội đã có màn chạy đà hoàn hảo trước khi bước vào cuộc chiến bảo vệ ngôi vương châu Âu. Họ sẽ có trận đấu đầu tiên ở bảng F vào đêm 15/6, gặp Hungary.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Silva, Cancelo, Dias (Danilo Pereira 62'), Pepe, Mendes, Neves (Joao Moutinho62'), Carvalho (Renato Sanches 71'), Fernandes, Ronaldo (Pedro Goncalves 72'), Jota (Andre Silva 46'), B.Silva (Goncalo Guedes 71')

Israel: Marciano, Arad, Dgani (Matan Baltaxa 72'), Tibi, Dasa (Aviel Yosef Zargary 88'), Menachem (Joel Abu Hanna 46'), Natcho (Mohammad Abu Fani 62'), Lavi (Yonas Malede 88'), Kinda (Osama Khalaila 62'), Solomon, Zahavi.

Thiên Bình

