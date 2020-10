Với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng cho 2 căn penthouse đẳng cấp tại dự án Five Star Garden (Hà Nội), giải thưởng Hole in one do Tập đoàn GFS tài trợ là một trong những cú Hole in one đắt giá của làng Golf Việt năm 2020.

Vòng chung kết Giải Vô địch các CLB Golf lần thứ 4 - Fastee Cup sẽ khởi tranh trong 2 ngày 9/10 - 10/10/2020. Hơn 400 golf thủ dày dặn kinh nghiệm tại vòng chung kết hứa hẹn đem đến một giải đấu hấp dẫn tại sân golf Sky Lake - hồ Văn Chương, Chương Mỹ, Hà Nội.

Đặc biệt, với sự đồng hành tài trợ của GFS - tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực BĐS và phát triển đô thị, Giải Vô địch các câu lạc bộ Golf Hà Nội lần thứ 4 trở nên hấp dẫn hơn với giải thưởng danh giá Hole in one là 2 căn penthouse tại dự án Tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và chung cư Đại Kim (Five Star Garden) cho sân 12 hố và sân 16 hố tại Skylake Resort.

Tọa lạc tại số 2 Kim Giang, Hà Nội trong không gian xanh giao hoà với thiên nhiên, dự án Five Star Garden được xây dựng trên tổng diện tích 13.000m2, thiết kế hiện đại, sang trọng, dịch vụ tiện ích đẳng cấp với trung tâm mua sắm, bể bơi, phòng tập gym, yoga…

2 căn penthouse cho giải thưởng Hole in one mà Tập đoàn GFS trao tặng tại Fastee Cup 2020 lần này được thiết kế với không gian vườn treo, mang lại cảm xúc thiên nhiên tuyệt vời cho những golfer tài năng và may mắn.

Với hơn 23 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản - Nghiên cứu chuyển giao công nghệ - Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, GFS là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị, tập đoàn GFS được biết đến qua các dự án nhà ở và khu đô thị có chất lượng đột phá như: Five Star West Lake, Five Star Garden, Five Star Mỹ Đình và sắp tới là các dự án Five Star Residence, Five Star Hà Đông…

Với tôn chỉ “Cùng hợp tác, cùng sáng tạo, cùng chia sẻ để vươn tới thành công”, Tập đoàn GFS còn là nhà đồng hành của nhiều các hoạt động từ thiện, xã hội, là nhà tại trợ của các hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật và những giải đấu thể thao chất lượng.

Ông Phạm Thành Công - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS cho biết: “Giải vô địch các câu lạc bộ Golf Hà Nội là giải đấu uy tín giữa các golf thủ hàng đầu Thủ đô. Đây không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối của các doanh nhân và các doanh nghiệp để tạo ra sức mạnh cho xã hội và cùng đồng hành trong những hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Với 2 giải thưởng Hole-in-one trị giá lên tới 12 tỷ đồng, người thắng cuộc sẽ trích lại 10% của giải thưởng cho Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo, Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Đó chính là cách những người chơi golf và giới doanh nhân chúng tôi cùng hợp tác, cùng chia sẻ và cùng nhau toả sáng.”

Ngọc Minh