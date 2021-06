Roland Garros 2021:

Federer có trận đấu đầy vất vả trước Dominik Koepfer, hạt giống số 8 cần tới 3 loạt tie-break để giành vé vào vòng 4 Roland Garros 2021 với tỉ số 7-6(5), (4)6-7, 7-6(4), 7-5.

Video pha ghi điểm khó tin của Federer:

Video Federer 3-1 Dominik Koepfer:

Một số hình ảnh:

Federer có chiến thắng vất vả trước Dominik Koepfer

Hạt giống số 8 để thua Dominik Koepfer ở set 1

Tay vợt lão luyện người Thụy Sĩ giành chiến thắng ở 3 set còn lại

Bản lĩnh đã giúp Federer vượt qua tay vợt kém anh 12 tuổi

Những cú trái tay thương hiệu của Federer

Niềm vui của FedEx

Federer giành chiến thắng 3-1 trước Koepfer sau 3h35 phút kịch chiến và sẽ gặp Berrettini ở vòng sau

8 cặp đấu ở vòng 4 đơn nam Roland Garros 2021:



Djokovic vs Musetti

Berrettini vs Federer

Nadal vs Sinner

Schwartzman vs Struff

Zverev vs Nishikori

Davidovich Fokina vs Delbonis

Tsitsipas vs Carreno Busta

Garin vs Medvedev

Quỳnh Chi

Roger Federer rút lui khỏi Roland Garros Để đảm bảo sức khỏe, hạt giống số 8 Roger Federer đã quyết định rút lui khỏi Roland Garros chưa đầy một ngày trước trận đấu ở vòng 4.