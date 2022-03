Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 là một trong rất nhiều hoạt động tích cực của Toyota Việt Nam, gắn liền hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững.

Diễn ra từ ngày 18 đến 25/2 tại Thanh Hóa, Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 dành cho các em nhỏ 9 tuổi có niềm đam mê bóng đá đã khép lại.

Với mong muốn góp phần “Ươm mầm tài năng”, phát triển nguồn cầu thủ chất lượng cao cho tương lai bóng đá Việt Nam, Toyota Việt Nam đã đồng hành cùng Giải Bóng đá U9 toàn quốc với vai trò là Nhà tài trợ chính.

Để đảm bảo khâu tổ chức, tính chuyên môn, ngay từ khi lập kế hoạch thực hiện, Ban tổ chức đã quyết định mời 14 đội bóng U9 đến từ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, CLB bóng đá chuyên nghiệp trên toàn quốc tham gia tranh tài. Các đội được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra các đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Đây là giải đấu giành cho lứa tuổi nhỏ nhất, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức. Đây sẽ là môi trường tốt để phát triển nguồn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, là vườn ươm mầm tài năng trẻ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Vòng đấu bảng đã chứng kiến những trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Các đội bóng đã thể hiện được sức mạnh, phong độ tốt như Sông Lam Nghệ An, Ngọc Hùng TP.HCM, Bình Dương, LĐBĐ Hà Nội, Việt Hùng Thanh Hóa… Vượt qua 12 đội bóng còn lại, hai đội Sông Lam Nghệ An và Bình Dương đã góp mặt trong trận chung kết tranh chức vô địch. Với ưu thế vượt trội, đội Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1, trở thành nhà vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021.

Trải qua 7 ngày thi đấu đầy sôi nổi và quyết liệt, ngày 25/2/2022, vòng chung kết Giải Bóng đá U9 toàn quốc 2021 đã khép lại với Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trang trọng tại Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể dục Thể thao Thanh Hóa. Đến dự Lễ bế mạc và trao giải có đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; các sở, ban, ngành liên quan, nhà tài trợ và các đội bóng tham gia giải.

Ban Tổ chức đã trao Cúp Vô địch giải đấu cho đội Sông Lam Nghệ An, giả nhì cho đội Bình Dương, giải bac cho đội Ngọc Hùng TP.HCM và Liên đoàn bóng đá Hà Nội. Đội Việt Hùng Thanh Hóa nhận giải Phong cách Toyota, đội Phú Thọ giành giải Phong cách Động lực.

Cùng với đó Ban tổ chức đã trao giải cho 10 cầu thủ tiêu biểu; trao các danh hiệu cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Bùi Duy Nhất Hoàng của đội Bình Dương; Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải cho Bạch Quốc Hòa (Sông Lam Nghệ An với 6 bàn); Thủ môn xuất sắc nhất giải cho Nguyễn Đức Long (Sông Lam Nghệ An).

Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021, đã truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ tương lai, giúp các em không ngừng theo đuổi đam mê và tình yêu với trái bóng tròn, cống hiến hết mình để góp phần vào sự phát triển bền vững của nền bóng đá nước nhà. Kết thúc giải đấu, bên cạnh những cải thiện về mặt kỹ thuật chơi bóng và xử lý tình huống trong trận đấu, các em nhỏ còn được rèn luyện tính kiên trì, khả năng phối hợp đồng đội cũng như khám phá những giá trị và thách thức của bản thân, để hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng giải đấu đã nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Trong thời gian diễn ra, giải đấu được thực hiện theo phương án bong bóng khép kín phòng Covid-19 và các đoàn tham dự đều được xét nghiệm Covid-19, để đảm bảo an toàn cho các đội bóng và cầu thủ khi tham gia thi đấu.

Giải bóng đá U9 là một trong những chương trình cụ thể hóa “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ, được phê duyệt vào năm 2013.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021 đã thành công tốt đẹp. Các đội bóng đều có sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, lực lượng cầu thủ tham gia, đồng thời đã phối hợp rất tốt với Ban Tổ chức để thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong suốt thời gian diễn ra giải.

Theo ông Châu, đây là những yếu tố quan trọng để đem tới những trận cầu hấp dẫn, chất lượng. Các cầu thủ nhí đã thi đấu vô tư, trong sáng, nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất cho đội nhà, đồng thời để lại những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp từ những trận đấu đầu tiên cho tới trận đấu cuối cùng.

Trong suốt hơn 26 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”.

Theo đó, Toyota luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên các lĩnh vực như: An toàn giao thông, Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa xã hội. Trong đó, bóng đá luôn được Toyota chú trọng triển khai nhằm góp phần vào sự phát triển của nền thể thao nước nhà.

Trong những năm qua, Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thể thao quy mô lớn có thể kể đến như Chương trình Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota, đồng hành cùng Giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League)...

Minh Ngọc