Truyền thông xứ Kim chi đánh giá về trận đấu của Việt Nam với Trung Quốc, xem đây là cơ hội vàng để thầy trò HLV Park Hang Seo có 3 điểm.

Tờ Oh My News nhìn nhận: “Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có điểm nào sau 2 trận. Nhưng Trung Quốc xếp cuối bảng do kém hiệu số bàn thắng/bại.

Tiền vệ nhỏ con rất đội, Quang Hải đã làm tung lưới Saudi Arabia

Dù cả 2 đội đều không có khởi đầu thuận lợi nhưng tuyển Việt Nam được đánh giá có phong độ khá tốt khi chơi ngang ngửa với hai cường quốc bóng đá châu Âu là Saudi Arabia và Australia.

Nếu như đội bóng của HLV Park Hang Seo đã đạt được mục tiêu nhiều hơn mong đợi, khi đây mới chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử tiến đến vòng loại cuối, thì với Trung Quốc, đội đã thất thế ở vòng loại châu Á, là cơ hội cuối để họ thay đổi tình hình, khi không thể góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, kể từ World Cup 2002.

Giới truyền thông Trung Quốc từ chỗ tràn đầy hy vọng vào đội nhà, trước khi vòng loại cuối diễn ra, giờ đây lo ngại tình thế đã thay đổi 180 độ và sẽ không dễ dàng để đánh bại Việt Nam.

Giải pháp mà truyền thông nước này đang đưa ra là tận dụng tối đa thể lực, vốn được coi là vượt trội hơn hẳn so với tuyển Việt Nam.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo có khả năng tổ chức phòng ngự, phản công xuất sắc nhưng điểm yếu lớn nhất là thể lực và chiều cao – đội có trung bình chiều cao nhỏ nhất trong 12 đội châu Á tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng như người ta nói ‘nhỏ mà có võ’, chiến thuật này có thể phát huy tác dụng không ngờ…”.

Sports Seoul nhấn mạnh, thầy Park sẽ sử dụng kinh nghiệm từng đối đầu Trung Quốc lúc còn làm việc ở tuyển Hàn Quốc để cùng Việt Nam làm nên chuyện

Tờ Oh My News cũng nêu thêm vấn đề, Việt Nam vs Trung Quốc còn là cuộc so tài mà có thể quyết định công việc của 2 vị thuyền trưởng.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo chuẩn bị đàm phán gia hạn với bóng đá Việt Nam, trong khi nếu thất bại HLV Li Tie của Trung Quốc đối diện nguy cơ bị sa thải chỉ sau vài tháng ký hợp đồng 5 năm.

“Người hâm mộ bóng đá đang chú ý đến việc, liệu Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, có thể đóng chiếc đinh cuối cùng vào bóng đá Trung Quốc, vốn đã bị đẩy đến bờ vực hay không…”.

Sports Seoul nhận định về tuyển Việt Nam trước trận đấu với Trung Quốc: “Dù không gặt được điểm sau 2 trận nhưng Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh của bảng B là Saudi Arabia và Australia.

Gặp Trung Quốc đang xếp cuối bảng, là cơ hội vàng để tuyển Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại vòng sơ loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam dù thua 2 trận đấu nhưng vẫn nhận những lời khen bởi bản lĩnh và sự tin trước các 'ông lớn' châu Á

HLV Park Hang Seo có không ít kinh nghiệm trận mạc đấu Trung Quốc, khi còn làm việc ở ĐTQG Hàn Quốc, nên ông sẽ vận dụng bí quyết của mình để cùng Việt Nam làm nên chuyện".

Sports Khan thêm vào: “Nếu chơi với phong độ như vốn có, Việt Nam có thể thắng Trung Quốc. Nhìn nhận thực tế, Việt Nam khó mà có khả năng đến với VCK World Cup, vì vậy tốt nhất là giành được 1 trận thắng (trước Trung Quốc) để lấy đà cho cuộc gặp tiếp theo với Oman.

Trận đấu với Trung Quốc cũng rất quan trọng với ông Park, vì liên quan đến việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Nhà cầm quân này sẽ ở một vị trí thuận lợi hơn nếu đạt được những kết quả rõ ràng ở vòng loại cuối cùng”.

Mai Nguyễn

