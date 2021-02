Sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ đô, tay đấm quyền anh Floyd Mayweather nổi tiếng với những thú chơi khác người, "đốt" tiền không tiếc vào xế hộp, máy bay, đồng hồ và trang sức...

Ở tuổi 43, Floyd Mayweather sở hữu bảng thành tích lẫy lừng trong sự nghiệp với 50 chiến thắng. Đáng chú ý nhất là màn so găng với Conor McGregor hồi 2017 giúp anh thu về 250 triệu đô la.

Mayweather sở hữu khối tài sản tỷ đô

Kể từ đó đến nay, "độc cô cầu bại" trong làng boxing chỉ tham gia những trận đánh biểu diễn mang tính giải trí. Mayweather bắt đầu đắm chìm vào những cuộc vui tiêu tiền, tiệc tùng xa hoa cùng bạn bè...

Sở hữu 3 biệt thự "khủng"

Floyd Mayweather chưa bao giờ kiệm lời khi nói về khối tài sản của mình. Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên khi anh sở hữu 3 căn biệt thự đồ sộ tại Los Angeles, Las Vegas và Miami.

Căn biệt thự trị giá 26 triệu đô la của Mayweather

Ngôi nhà mới nhất anh bỏ ra gần 10 triệu đô mua lại tại "kinh đô cờ bạc" Las Vegas, với 11 phòng ngủ, 14 phòng tắm, bể bơi trong nhà và ngoài trời cùng phòng gym rộng rãi.

Ngoài ra, Mayweather còn xây thêm hầm rượu và dành ra một thửa đất làm vườn nho riêng.

Căn biệt thự khác của Floyd Mayweather ở khu phố nhà giàu Beverly Hills (Los Angeles) có giá 26 triệu đô la, gồm 6 phòng ngủ, 10 phòng ngủ và phòng chiếu phim 12 chỗ ngồi.

Với niềm yêu thích rượu vang, Mayweather cũng làm giá để 225 chai rượu quý gắn trên tường bếp.

Bên trong căn nhà sang trọng của tay đấm quyền anh

Trong khi đó, ngôi nhà 5 phòng ngủ bên bờ biển Miami là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo của Mayweather mỗi khi anh muốn đổi gió.

Căn biệt thự có thiết kế bố cục không gian mở, cửa sổ kính trong suốt. Bên ngoài có hồ bơi, khu spa và bến tàu riêng biệt.

Bộ sưu tập xế hộp và máy bay phản lực

Floyd Mayweather cũng có niềm đam mê đặc biệt với siêu xe. Tuy vậy, anh chỉ mua hai màu xế hộp trắng và đen.

Ước tính, bộ sưu tập xe hơi của tay đấm bốc 43 tuổi này trị giá khoảng 27 triệu đô la, gồm loạt xe Rolls-Royces và 4 chiếc Bugatti Veyron.

Mayewather sở hữu bộ sưu tập xế khủng

Trong gara nhà Mayweather còn con Lamborghini Aventador thời thượng (376.000 đô la) và chiếc Ferrari 488 (325.000 đô la).

Mới đây, anh bổ sung thêm cho dàn xe ở Los Angeles chiếc Mercedes G63 AMG (212.000 đô la). Thậm chí, Mayweather còn sở hữu chiếc xe van mang thương hiệu của riêng mình.

VĐV quyền anh giàu có còn rất chịu chi, mua đến 3 máy bay phản lực, trong đó có một chiếc được đặt tên là "Air Mayweather".

Tay đấm boxing cũng sở hữu 3 máy ban phản lực

Hồi 2018, anh đã bỏ ra 68 triệu đô la sắm máy bay phản lực Gulfstream G650 tặng quà sinh nhật cho chính bản thân mình.

Chiếc máy bay cũng được Mayweather sơn lại, với logo TMT "The Money Team" (biệt đội khoe tiền) đã trở thành thương hiệu sau kỷ lục 50 trận bất bại xuyên suốt sự nghiệp boxing.

Trang sức siêu đắt đỏ

Floyd Mayweather cũng "nghiện" đeo đồng hồ và mua rất nhiều thứ trang sức đắt tiền đính kim cương.

Bộ sưu tập đồng hồ và đồ trang sức của Mayweather

Bộ sưu tập của anh gồm 41 chiếc đồng hồ đẳng cấp, nổi bật nhất là "One and Only" trị giá gần 20 triệu đô la, thửa riêng từ thợ kim hoàn nổi tiếng Nhật Bản - Tadashi Fukushima.

Ngoài ra, Mayweather còn sở hữu chiếc đồng hồ "tỷ phú" (The Billionaire Watch) do hãng Jacob & Co sản xuất năm 2015 giá 18 triệu đô la.

Chiếc đồng hồ "tỷ phú", trị giá 18 triệu đô la

Đồng hồ đắt đỏ này đính 239 viên kim cương hình baguette cắt bằng ngọc lục bảo. Mỗi viên kim cương nặng 3 carat trông rất xa xỉ.

Mayweather cũng thích đeo vòng trang sức đắt tiền

Khi đi dự khán các trận bóng rổ NBA, Floyd Mayweather cũng thường đeo chiếc vòng cổ bằng vàng ròng nặng tới 11kg.

* Đăng Khôi