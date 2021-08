Neymar được đồn trải qua tình yêu mới, sau khi dẫn người đẹp Bruna Biancardi đi nghỉ hè trên biển ở Tây Ban Nha.

Mùa hè ở Ibiza mà không có cầu thủ bóng đá là điều không thể tưởng tượng được. Hòn đảo này là một trong những điểm dừng chân gần như mặc nhiên của một số ngôi sao sân cỏ.

Trong số đó, Neymar - cầu thủ của PSG, một người yêu thích quần đảo Balearic. Anh không bỏ lỡ cơ hội thực hiện những ngày nghỉ bù sau khi cùng Brazil dự Copa America 2021.

Neymar đưa người đẹp Bruna Biancardi đi nghỉ hè

Trong kỳ nghỉ này của Neymar, ánh đèn sân khấu tập trung vào người đẹp Bruna Biancardi, người có ảnh hưởng lớn đến từ Brazil.

Bruna Biancardi xuất hiện cạnh Neymar trong một bức ảnh được chia sẻ bởi chính cô trên Instagram.

Bức ảnh này sau đó đã bị Bruna xóa và đăng lại bởi các tài khoản khác.

Bruna Biancardi sống tại Sao Paulo, theo học ngành thời trang tại Đại học Anhembi Morumbi, là giám đốc tiếp thị và thương mại điện tử của thương hiệu quần áo Long Island trong hơn tám năm.

Trong những tháng qua, Bruna nhiều lần xuất hiện bên cạnh ngôi sao PSG, nên tên tuổi càng được chú ý.

Bruna Biancardi từng được biết đến bên cạnh bạn trai là người tham gia chương trình truyền hình thực tế "De Férias com o Ex" (dựa trên Ex on the Beach của Anh).

Báo chí Brazil cho biết, cô gái 27 tuổi này sớm chia tay với bạn trai cũ, hiện là mối tình mới của Neymar.

Tin đồn càng tăng cao khi Neymar bị phát hiện dẫn Bruna tham dự chuyến du ngoạn trên du thuyền ở Tây Ban Nha.

Hơn nửa năm trước, Bruna cũng có mặt trong bữa tiệc đêm giao thừa nổi tiếng mà Neymar thường tổ chức ở Rio de Janeiro.

ĐP