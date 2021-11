Lép vế so với chủ nhà, Colombia tìm vận may từ những tình huống dứt điểm từ xa. Luis Diaz vừa có pha kết thúc chìm từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Alisson bị đánh bại nhưng may cho Brazil khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.