Kết quả bóng đá hôm nay 23/12 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng bán kết AFF Cup, vòng tứ kết FA Cup, đá bù La Liga, vòng 19 Serie A.

Kết quả tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2021/2022:

23/12 - 02:45: Brentford 0-2 Chelsea (ON)

23/12 - 02:45: Liverpool 3-3 (pen 5-4) Leicester City (ON)

23/12 - 02:45: Tottenham 2-1 West Ham (On Sports+)

Kết quả AFF Cup 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/12 23/12 19:30 Việt Nam -:- Thái Lan Bán kết VTV6, On Sports+

Kết quả La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/12 23/12 01:00 Granada CF 2:1 Atlético Madrid Vòng 9 23/12 03:00 Athletic Bilbao 1:2 Real Madrid

Kết quả Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 22/12 22/12 00:30 Udinese Calcio -:- US Salernitana 1919 Vòng 19 Hoãn 22/12 02:45 Juventus 2:0 Cagliari Calcio Vòng 19 22/12 02:45 Genoa CFC 0:0 Atalanta Vòng 19 22/12 22:30 FBC Unione Venezia 1:3 Lazio Roma Vòng 19 22/12 22:30 Sassuolo Calcio 0:3 Bologna FC Vòng 19 23/12 23/12 00:30 AS Roma 1:1 Sampdoria Vòng 19 23/12 00:30 Hellas Verona 1:1 ACF Fiorentina Vòng 19 23/12 00:30 Inter 1:0 Torino FC Vòng 19 23/12 02:45 Empoli FC 2:4 AC Milan Vòng 19 23/12 02:45 SSC Napoli 0:1 Spezia Calcio Vòng 19

Kết quả Ligue 1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/12 23/12 03:00 AS Monaco 2:1 Stade Rennes Vòng 19 23/12 03:00 AS Saint-Étienne 0:1 FC Nantes Vòng 19 23/12 03:00 ESTAC Troyes 1:1 Stade Brest Vòng 19 23/12 03:00 FC Lorient 1:1 PSG Vòng 19 23/12 03:00 Girondins Bordeaux 2:3 Lille OSC Vòng 19 23/12 03:00 Montpellier HSC 4:1 Angers SCO Vòng 19 23/12 03:00 OGC Nice 2:1 RC Lens Vòng 19 23/12 03:00 Olympique Lyon 1:1 FC Metz Vòng 19 23/12 03:00 Olympique Marseille 1:1 Stade Reims Vòng 19

