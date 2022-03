Kết quả bóng đá hôm nay 29/3 - Cập nhật nhanh kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Dubai Cup 2022 và giao hữu quốc tế.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

29/03 - 17:35: Nhật Bản - Việt Nam (VTV6, FPT Play)

29/03 - 18:30: Iran - Lebanon (FPT Play)

29/03 - 20:45: UAE - Hàn Quốc (FPT Play)

29/03 - 20:45: Syria - Iraq (FPT Play)

29/03 - 23:00: Oman - Trung Quốc (FPT Play)

30/03 - 01:00: Saudi Arabia - Úc (FPT Play)

Kết quả Dubai Cup 2022:

29/03 - 19h00: U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

29/03 - 19h00: U23 Trung Quốc - U23 UAE

29/03 - 20h00: U23 Thái Lan - U23 Iraq

29/03 - 23h00: U23 Nhật Bản - U23 Saudi Arabia

29/03 - 23h00: U23 Qatar - U23 Croatia

Kết quả giao hữu quốc tế:

29/03 - 21:00: Croatia - Bulgaria (On Sports News)

29/03 - 23:00: Thụy Sỹ - Kosovo (On Sports+)

29/03 - 23:00: Đan Mạch - Serbia (On Sports News)

29/03 - 23:00: Phần Lan - Slovakia (ON)

30/03 - 00:30: Qatar - Slovenia

30/03 - 00:45: Israel - Romania

30/03 - 01:45: Bỉ - Burkina Faso (ON)

30/03 - 01:45: Anh - Bờ Biển Ngà (ON)

30/03 - 01:45: Hà Lan - Đức (On Sports News)

30/03 - 01:45: Thổ Nhĩ Kỳ - Ý

30/03 - 01:45: Tây Ban Nha - Iceland (ON)

30/03 - 01:45: Bắc Ailen - Hungary (ON)

30/03 - 02:15: Pháp - Nam Phi (ON)

Thiên Bình

