Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 11/10, kết quả các trận đấu trong nước và quốc tế đêm qua, rạng sáng nay.

Bóng đá quốc tế hôm nay sôi động với lượt trận thứ 3 UEFA Nations League: Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ, Ukraine vs Đức ở nhóm A; nhóm B có cuộc so tài giữa Ireland và xứ Wales,...

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 18:00 Than Quảng Ninh FC 3:0 Bình Dương FC Vòng 1 Xem video 10/10 19:15 Hà Nội FC 2:0 Hồ Chí Minh City Vòng 1 Xem video

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm B Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 17:00 SHB Đà Nẵng FC 1:0 Hải Phòng FC Vòng 1 Xem video 10/10 17:00 Thanh Hóa 1:1 Nam Định FC Vòng 1 Xem video

Lịch Thi Đấu Nations League A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 11/10 11/10 01:45 Tây Ban Nha -:- Thụy Sĩ A4 BĐTV 11/10 01:45 Ukraine -:- Đức A4 TTTV

Lịch Thi Đấu Nations League B 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 11/10 11/10 20:00 Ireland -:- Wales 4 BĐTV 11/10 23:00 Phần Lan -:- Bulgaria 4 11/10 23:00 Na Uy -:- Romania 1 On Sports

Lịch Thi Đấu Nations League C 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 20:00 Luxembourg 2:0 Cộng hòa Síp C1 BĐTV 10/10 20:00 Montenegro 2:0 Azerbaijan C1 TTTT HD

Lịch Thi Đấu Nations League D 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 23:00 Quần đảo Faroe -:- Latvia D1 BĐTV 10/10 23:00 Liechtenstein -:- Gibraltar D2 TTTT HD 11/10 11/10 01:45 Andorra -:- Malta D1

Thiên Bình