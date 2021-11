Kết quả bóng đá hôm nay 12/11 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 ở các khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi và giao hữu quốc tế.

Kết quả vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á:

11/11 - 16:10: Úc 0-0 Ả rập Xê Út (Xem video)

11/11 - 18:00: Hàn Quốc 1-0 UAE (Xem video)

11/11 - 19:00: Việt Nam 0-1 Nhật Bản (Xem video)

11/11 - 19:00: Lebanon 1-2 Iran (FPT Play)

11/11 - 22:00: Trung Quốc 1-1 Oman (Xem video)

12/11 - 00:00: Iraq vs Syria (FPT Play)

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

12/11 - 00h00: Azerbaijan vs Luxembourg (ON Sports +)

12/11 - 00h00: Armenia vs Bắc Macedonia (ON Sports News)

12/11 - 00h00: Nga vs Đảo Síp (ON Sports)

12/11 - 00h00: Gruzia vs Thụy Điển (ON Football)

12/11 - 02h45: Slovakia vs Slovenia (ON)

12/11 - 02h45: Romania vs Iceland (ON)

12/11 - 02h45: Đức vs Liechtenstein (ON Sports +)

12/11 - 02h45: Malta vs Croatia (ON Sports)

12/11 - 02h45: Hy Lạp vs Tây Ban Nha (ON Football)

12/11 - 02h45: Ireland vs Bồ Đào Nha (ON Sports News)

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

12/11 - 04:00: Ecuador vs Venezuela

12/11 - 06:00: Paraguay vs Chile

12/11 - 07:30: Brazil vs Colombia (Xem trực tiếp)

12/11 - 09:00: Peru vs Bolivia

13/11 - 06:00: Uruguay vs Argentina

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

11/11 - 20:00: Tanzania 0-3 DR Congo

11/11 - 20:00: Ethiopia 1-1 Ghana

11/11 - 20:00: Uganda 1-1Kenya

11/11 - 23:00: Congo vs Namibia

11/11 - 23:00: Benin vs Madagascar

11/11 - 23:00: Rwanda vs Mali

12/11 - 02:00: Nam Phi vs Zimbabwe

12/11 - 02:00: Togo vs Senegal

12/11 - 23:00: Gabon vs Libya

12/11 - 23:00: Guinea vs Guinea-Bissau

13/11 - 02:00: Angola vs Ai cập

13/11 - 02:00: Sudan vs Morocco

Kết quả giao hữu quốc tế:

11/11 - 00:00: Kosovo 0-2 Jordan (ON)

11/11 - 17:00: Singapore 1-2 Kyrgyzstan

12/11 - 00:00: Serbia vs Qatar (ON)

12/11 - 00:30: CH Séc vs Kuwait (ON)

Highlights Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

browser not support iframe.

Thiên Bình

