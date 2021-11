Kết quả bóng đá hôm nay 14/11 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 ở các khu vực châu Âu, châu Phi và giao hữu quốc tế.

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

14/11 - 00h00: Na Uy 0-0 Latvia (ON Football)

14/11 - 00h00: Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 Gibraltar (ON Sports)

14/11 - 02h45: Wales 5-1 Belarus (ON)

14/11 - 02h45: Bỉ 3-1 Estonia (ON Sports +)

14/11 - 02h45: Pháp 8-0 Kazakhstan (ON Sports News)

14/11 - 02h45: Montenegro 2-2 Hà Lan (ON Football)

14/11 21:00 Croatia - Nga (ON Football)

14/11 21:00 Malta - Slovakia (ON Sports +)

14/11 21:00 Slovenia - Đảo Síp (ON Sports News)

15/11 00:00 Armenia - Đức (ON Football)

15/11 00:00 Liechtenstein - Romania (ON Sports)

15/11 00:00 Macedonia - Iceland (ON Sports News)

15/11 02:45 Luxembourg - CH Ailen (ON Sports +)

15/11 02:45 Bồ Đào Nha - Serbia (ON Sports)

15/11 02:45 Hy Lạp - Kosovo (ON)

15/11 02:45 Tây Ban Nha - Thụy Điển

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

14/11 - 20:00: Zimbabwe - Ethiopia

Kết quả giao hữu quốc tế:

15/11 - 00:00: Azerbaijan - Qatar (ON Sports +)

