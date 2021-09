Kết quả bóng đá hôm nay 15/9 - Cập nhật kết quả bóng đá vòn bảng Champions League, vòng bảng World Cup Futsal 2021 và vòng bảng Europa Conference League.

Kết quả bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay:

* 22h00, 14/9: Serbia 2-4 Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay 0-4 Tây Ban Nha (E, VTV6)

* 00h00, 15/9: Angola 4-7 Nhật Bản (E, VTV5)

* 00h00, 15/9: Argentina 11-0 Mỹ (F, VTV6)

* 22h00, 15/9: Costa Rica vs Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập vs Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva vs Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan vs Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Brazil vs CH Séc (D, VTV6)

Kết quả bóng đá Europa Conference League 2021-2022

14/09 - 21:30: Maccabi Haifa 0-0 Feyenoord

14/09 - 21:30: Maccabi Tel-Aviv 4-1 Alashkert

Kết quả Champions League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/09 14/09 23:45 BSC Young Boys 2:1 Man Utd F FPT 14/09 23:45 Sevilla FC 1:1 RB Salzburg G FPT 15/09 15/09 02:00 Lille OSC -:- Wolfsburg G FPT 15/09 02:00 Chelsea -:- Zenit St. Petersburg H FPT 15/09 02:00 Malmö FF -:- Juventus H FPT 15/09 02:00 FC Barcelona -:- Bayern München E FPT 15/09 02:00 Dinamo Kiev -:- SL Benfica E FPT 15/09 02:00 Villarreal CF -:- Atalanta F FPT 15/09 23:45 Beşiktaş -:- Dortmund C FPT 15/09 23:45 FC Sheriff -:- Shakhtar Donetsk D FPT

