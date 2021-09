Kết quả bóng đá hôm nay 17/9 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng bảng World Cup Futsal 2021, vòng bảng Europa League và vòng bảng Europa Conference League.

Kết quả bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (17/9):

ĐT futsal Việt Nam giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước Panama ở lượt trận thứ 2, qua đó mở ra cơ hội lọt vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

Niềm vui của ĐT futsal Việt Nam với chiến thắng quan trọng trước Panama. Ảnh: VFF

Những người ghi bàn cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Phạm Minh Giang là Minh Trí, Châu Đoàn Phát và Văn Hiếu.

* 22h00, 16/9: Solomon 0-7 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama 2-3 Việt Nam (D, Xem video)

* 00h00, 17/9: Brazil 4-0 CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan 1-1 Ma-rốc (C, VTV5)

* 22h00, 17/9: Iran vs Mỹ (F, VTV5)

* 22h00, 17/9: Tây Ban Nha vs Nhật Bản (E, VTV6)

* 00h00, 18/9: Angola vs Paraguay (E, VTV5)

* 00h00, 18/9: Argentina vs Serbia (F, VTV6)

Xem highlights Futsal Việt Nam 3-2 Futsal Panama (nguồn: VTV)

browser not support iframe.

Kết quả bóng đá Europa League 2021-2022:

15/09 - 21:30: Spartak Moskva 0-1 Legia

16/09 - 23:45: Lokomotiv Moskva 1-1 Marseille

16/09 - 23:45: Galatasaray 1-0 Lazio

16/09 - 23:45; Midtjylland 1-1 Ludogorets

16/09 - 23:45: Crvena Zvezda 2-1 Braga

16/09 - 23:45: Leverkusen 2-1 Ferencvaros

16/09 - 23:45: Betis 4-3 Celtic

16/09 - 23:45: Dinamo Zagreb 0-2 West Ham

16/09 - 23:45: Rapid Wien 0-1 Genk

17/09 - 02:00: Rangers 0-2 Lyon

17/09 - 02:00: Brondby 0-0 Sparta Praha

17/09 - 02:00: PSV 2-2 Real Sociedad

17/09 - 02:00: Monaco 1-0 Sturm

17/09 - 02:00: Leicester City 2-2 Napoli

17/09 - 02:00: Frankfurt 1-1 Fenerbahce

17/09 - 02:00: Olympiacos 2-1 Royal Antwerp

Kết quả bóng đá Europa Conference League 2021-2022:

16/09 - 21:30: Kairat 0-0 Omonia

16/09 - 23:45: Slavia Praha 3-1 Union Berlin

16/09 - 23:45: Slovan 1-3 Kobenhavn

16/09 - 23:45: Lincoln 0-2 PAOK

16/09 - 23:45: Rennes 2-2 Tottenham

16/09 - 23:45: Mura 0-2 Vitesse

16/09 - 23:45: Karabakh 0-0 FC Basel

16/09 - 23:45: HJK Helsinki 0-2 LASK

16/09 - 23:45: Flora 0-1 AA Gent

17/09 - 02:00: Anorthosis 0-2 Partizan Belgrade

17/09 - 02:00: Roma 5-1 CSKA Sofia

17/09 - 02:00: Bodo/Glimt 3-1 Zorya

17/09 - 02:00: Jablonec 1-0 CFR Cluj

17/09 - 02:00: Randers 2-2 AZ Alkmaar

Kết quả Premier League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 Newcastle -:- Leeds United Vòng 5 K+PM

Kết quả La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 Celta Vigo -:- Cádiz CF Vòng 5

Kết quả Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 01:45 Sassuolo Calcio -:- Torino FC Vòng 4

Kết quả Ligue 1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 RC Strasbourg -:- FC Metz Vòng 6

Lịch Thi Đấu Bundesliga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 01:30 Hertha -:- SpVgg Greuther Fürth Vòng 5

Thiên Bình