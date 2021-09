Kết quả bóng đá hôm nay 18/9 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng bảng World Cup Futsal 2021, vòng 5 Ngoại hạng Anh, vòng 5 La Liga, vòng 4 Serie A, vòng 5 Bundesliga và vòng 6 Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (18/9):

* 22h00, 17/9: Iran 4-2 Mỹ (F, VTV5)

* 22h00, 17/9: Tây Ban Nha 4-2 Nhật Bản (E, VTV6)

* 00h00, 18/9: Angola vs Paraguay (E, VTV5)

* 00h00, 18/9: Argentina vs Serbia (F, VTV6)

* 22h00, 18/9: Guatemala vs Nga (B, VTV6)

* 22h00, 18/9: Ai Cập vs Uzbekistan (B, VTV5)

* 00h00, 19/9: Venezuela vs Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 19/9: Costa Rica vs Litva (A, VTV6)

Kết quả Premier League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 Newcastle -:- Leeds United Vòng 5 K+PM 18/09 18:30 Wolverhampton -:- Brentford FC Vòng 5 K+PM 18/09 21:00 Burnley -:- Arsenal Vòng 5 18/09 21:00 Liverpool FC -:- Crystal Palace Vòng 5 18/09 21:00 Man City -:- Southampton Vòng 5 18/09 21:00 Norwich City -:- Watford Vòng 5 18/09 23:30 Aston Villa -:- Everton Vòng 5 K+PM

Kết quả La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 Celta Vigo -:- Cádiz CF Vòng 5 ON Football 18/09 19:00 Rayo Vallecano -:- Getafe CF Vòng 5 18/09 21:15 Atlético Madrid -:- Athletic Bilbao Vòng 5 ON Football 18/09 23:30 Elche CF -:- Levante UD Vòng 5 ON Football 19/09 19/09 02:00 CD Alavés -:- CA Osasuna Vòng 5 ON Football

Kết quả Ligue 1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 02:00 RC Strasbourg -:- FC Metz Vòng 6 ON Sports News 18/09 22:00 RC Lens -:- Lille OSC Vòng 6 ON Sports 19/09 19/09 02:00 AS Saint-Étienne -:- Girondins Bordeaux Vòng 6 ON Sports News

Kết quả Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 01:45 Sassuolo Calcio -:- Torino FC Vòng 4 ON Sports 18/09 20:00 Genoa CFC -:- ACF Fiorentina Vòng 4 ON Sports 18/09 23:00 Inter -:- Bologna FC Vòng 4 ON Sports News 19/09 19/09 01:45 US Salernitana 1919 -:- Atalanta Vòng 4 ON Sports

Kết quả Bundesliga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 18/09 18/09 01:30 Hertha -:- SpVgg Greuther Fürth Vòng 5 ON Sports + 18/09 20:30 Bayern München -:- VfL Bochum Vòng 5 ON Sports News 18/09 20:30 Mainz 05 -:- Freiburg Vòng 5 ON 18/09 20:30 FC Augsburg -:- Gladbach Vòng 5 ON 18/09 20:30 Arminia Bielefeld -:- Hoffenheim Vòng 5 ON Sports + 18/09 23:30 FC Köln -:- Leipzig Vòng 5 ON Sport +

