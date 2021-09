Kết quả bóng đá hôm nay 21/9 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng bảng World Cup Futsal 2021, vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, vòng 5 và 6 La Liga, vòng 4 và 5 Serie A.

Kết quả bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (21/9):

* 22h00, 20/9: Nhật Bản vs Paraguay (E, VTV6)

* 22h00, 20/9: Tây Ban Nha vs Angola (E, VTV5)

* 00h00, 21/9: Mỹ vs Serbia (F, VTV6)

* 00h00, 21/9: Iran vs Argentina (F, VTV5)

Kết quả Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 21/09 21/09 01:45 Udinese Calcio -:- SSC Napoli Vòng 4 21/09 23:30 Bologna FC -:- Genoa CFC Vòng 5 22/09 22/09 01:45 ACF Fiorentina -:- Inter Vòng 5 22/09 01:45 Atalanta -:- Sassuolo Calcio Vòng 5 22/09 23:30 Spezia Calcio -:- Juventus Vòng 5 22/09 23:30 US Salernitana 1919 -:- Hellas Verona Vòng 5

Kết quả Cúp Liên đoàn Anh 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 22/09 22/09 01:45 Queens Park Rangers -:- Everton Vòng 3 22/09 01:45 Preston North End -:- Cheltenham Town Vòng 3 22/09 01:45 Fulham FC -:- Leeds United Vòng 3 22/09 01:45 Brentford FC -:- Oldham Athletic Vòng 3 22/09 01:45 Watford -:- Stoke Vòng 3 22/09 01:45 Wigan Athletic -:- Sunderland AFC Vòng 3 22/09 01:45 Norwich City -:- Liverpool FC Vòng 3 22/09 01:45 Burnley -:- Rochdale AFC Vòng 3 22/09 01:45 Sheffield United -:- Southampton Vòng 3 22/09 01:45 Man City -:- Wycombe Wanderers Vòng 3

