Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 7/10, kết quả các trận đấu trong nước và quốc tế đêm qua, rạng sáng nay.

Nhằm khởi động cho loạt trận UEFA Nations League, các đội tuyển châu Âu sẽ có một số trận giao hữu đáng chú ý như sau:

23:00 - 07/10: Đan Mạch vs Quần đảo Faroe (BĐTV/Onme)

23:00 - 07/10: Đảo Síp vs Cộng hòa Séc (On Sports)

01:45 - 08/10: Hà Lan vs Mexico (TTTV/Onme)

02:00 - 08/10: Pháp vs Ukraine (TTTV HD/Onme)

01:45 - 08/10: Đức vs Thổ Nhĩ Kỳ (TTTT HD/Onme)

01:45 - 08/10: Italy vs Moldova (On Sports)

01:45 - 08/10: Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha (BĐTV/Onme)

01:45 - 08/10: Thụy Sĩ vs Croatia (BĐTV HD/Onme)

23:30 - 08/10: Thụy Điển vs Nga (On Sports)

02:00 - 09/10: Anh vs Xứ Wales (TTTV HD/Onme)

Lịch thi đấu vòng loại Euro 2020 - bán kết play-off:

23:00 - 08/10 (nhánh D): Gruzia vs Belarus (BĐTV/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh A): Bulgaria vs Hungary (BĐTV/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh A): Iceland vs Rumani (BĐTV HD/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh B): Bosnia-Herzegovina vs Bắc Ai-len (TTTV/On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh C): Scotland vs Israel (On Sports)

01:45 - 09/10 (nhánh C): Na Uy vs Serbia (TTTT HD/On Sports)

09:15 - 09/10 (nhánh B): Slovakia vs Cộng hòa Ai-len

15:00 - 09/10 (nhánh D): Bắc Macedonia vs Kosovo

Các nhánh đấu bán kết của vòng playoff hứa hẹn sẽ bùng nổ với các trận đấu giữa các đội tuyển thú vị. Người hâm mộ chắc sẽ quan tâm những ngôi sao như: Erling Haaland hay Martin Odegaard trong máu áo tuyển Na Uy khi đối đầu với Serbia nơi tập hợp nhiều tuyển thủ nổi tiếng đang thi đấu trong màu áo các CLB lớn như Sergej Milinkovic-Savic và Luka Jovic. Bên cạnh đó cũng là sự chờ đợi một Scotland sẽ trở lại Euro sau nhiều năm vắng bóng. Các trận đấu đều được phát sóng trên các kênh thể thao của VTVcab.

Thiên Bình