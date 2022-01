Thông tin bên lề

McTominay bị đau nhẹ trong chuyến làm khách Brentford nhưng vẫn đủ thể lực để xuất trận từ đầu. Eric Bailly cùng Paul Pogba tiếp tục vắng mặt.



Luke Shaw, Edinson Cavaani và Wan-Bissaka khả năng thi đấu khá thấp do đau nhẹ trong buổi tập mới đây. Trong khi Jadon Sancho đang gặp vấn đề cá nhân.



Bên kia chiến tuyến, HLV David Moyes đón chào sự trở lại của Tomas Souceck sau khi hoàn thành cách ly Covid-19.



Said Benrahma vắng mặt do đang tham dự AFCON 2022. Angelo Ogbonna cùng Kurt Zouma ngồi ngoài vì chấn thương.