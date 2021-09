Thông tin bên lề

Young Boys sẽ không có sự phục vụ của Fabian Lustenberger và Jean-Pierre Nsame do chấn thương. Joel Monteiro, Esteban Petignat và Nico Maier cũng vắng mặt vì những lý do khác nhau.



Bên phía đội khách, Alex Telles, Marcus Rashford, Cavani chấn thương. Dean Henderson, Phil Jones cùng McTominay cũng ngồi nhà do không đủ thể lực.



HLV Solskjaer dự định sẽ có một vài sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Cơ hội ra sân sẽ mở ra với Fred hay Van de Beek.