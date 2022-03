Trước tân binh Sơn La, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam có chiến thắng dễ dàng 7-0, qua đó giành trọn 3 điểm.

Chiều 27/3, diễn ra vòng 4 giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia 2022. Sau trận hòa không bàn thắng trước Thái Nguyên T&T ở lượt đấu trước, U19 Hà Nam bước vào trận đấu với Sơn La cùng mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Phong Phú Hà Nam dễ dành làm chủ thế trận và lần lượt ghi bàn trong đó có hai cú đúp của Đào Thị Ngân (14) và Tạ Thị Thủy (26).

U19 Hà Nam có trận thắng đậm

Ngoài tình huống đá phản lưới nhà của cầu thủ đối phương, lần lượt Lưu Hoàng Vân (62) và Trần Ngọc Anh (66) cũng ghi bàn, góp công vào chiến thắng đậm 7-0 cho Phong Phú Hà Nam để đem về 3 điểm tiếp theo.

Tâm điểm của lượt trận thứ 4 là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T vs TP.HCM và Hà Nội vs Than KSVN.

Bất ngờ đã xảy ra khi Thái Nguyên T&T cầm hòa 2-2 trước TP.HCM, trong khi đó Hà Nội có trận thắng quan trọng 1-0 trước ĐKVĐ đến từ vùng Mỏ.

Diệp Chi

