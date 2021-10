Kết quả bóng đá hôm nay 12/10 - Cập nhật kết quả bóng đá vòng loại World Cup các khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi, giao hữu quốc tế và vòng loại Asian Cup 2023.

Không nằm ngoài dự đoán, với phong độ và tinh thần lên cao dưới triều đại mới Hansi Flick, ĐT Đức đã có màn phục thù mỹ mãn trước Bắc Macedonia. Chiến thắng 4 sao còn chính thức giúp Die Mannschaft trở thành đội tuyển đầu tiên khu vực châu Âu và thế giới giành vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Đức vùi dập chủ nhà Bắc Macedonia 4-0

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

12/10 - 01:45: Belarus 0-2 CH Séc (ON)

12/10 - 01:45: Estonia 0-1 Wales (ON Sports +)

12/10 - 01:45: Latvia 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ

12/10 - 01:45: Hà Lan 6-0 Gibraltar (ON Sports)

12/10 - 01:45: Na Uy 2-0 Montenegro (ON)

12/10 - 01:45: Croatia 2-2 Slovakia (ON Sports News)

12/10 - 01:45: Đảo Síp 2-2 Malta (ON Football)

12/10 - 01:45: Slovenia 1-2 Nga (ON)

12/10 - 01:45: Iceland 4-0 Liechtenstein

12/10 - 01:45: Macedonia 0-4 Đức (ON Football)

12/10 - 01:45: Romania 1-0 Armenia (ON)

12/10 - 21:00: Kazakhstan - Phần Lan

13/10 - 01:45: Bồ Đào Nha - Luxembourg

13/10 - 01:45: Serbia - Azerbaijan

13/10 - 01:45: Kosovo - Gruzia

13/10 - 01:45: Thụy Điển - Hy Lạp

13/10 - 01:45: Bulgaria - Bắc Ailen

13/10 - 01:45: Lithuania - Thụy Sỹ

13/10 - 01:45: Ukraine - Bosnia

13/10 - 01:45: Đan Mạch - Áo

13/10 - 01:45: Quần đảo Faroe - Scotland

13/10 - 01:45: Israel - Moldova

13/10 - 01:45: Albania - Ba Lan

13/10 - 01:45: Anh - Hungary

13/10 - 01:45: San Marino - Andorra

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á:

12/10 - 17:14: Nhật Bản - Úc (FPT, VTV6)

12/10 - 20:30: Iran - Hàn Quốc (FPT)

12/10 - 23:00: Syria - Lebanon (FPT)

12/10 - 23:00: Oman - Việt Nam (FPT, VTV6, VTV5)

12/10 - 23:45: UAE - Iraq (FPT)

13/10 - 00:00: Saudi Arabia - Trung Quốc (FPT)

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi

11/10 - 20:00: Gabon 2-0 Angola

12/10 - 02:00: Libya 0-3 Ai cập

12/10 - 20:00: Zimbabwe - Ghana

12/10 - 20:00: Namibia - Senegal

12/10 - 23:00: Congo - Togo

Kết quả vòng loại Asian Cup 2023:

11/10 - 20:00: Đài Loan (Trung Quốc) 0-3 Indonesia

12/10 - 22:30: Campuchia - Guam

Kết quả giao hữu quốc tế:

12/10 - 17:00: Gambia - Nam Sudan

12/10 - 17:00: Uzbekistan - Jordan

12/10 - 23:00: Bahrain - New Zealand

11/10 - 21:00: U23 Việt Nam - U23 Tajikistan

Thiên Bình

