Sức mạnh vượt trội giúp CH Séc dễ dàng đè bẹp Panama 5-1 ở trận ra quân bảng D World Cup Futsal 2021.

Tại World Cup Futsal 2021, Panama nằm ở bảng D cùng các đối thủ CH Séc, Brazil và Việt Nam.

Ngoại trừ Brazil được đánh giá cao nhất tại bảng D thì Panama và CH Séc sẽ là hai đối thủ chính của ĐT futsal Việt Nam.

CH Séc thắng dễ Panama

Ở trận ra quân bảng D, Panama đối đầu CH Séc. Với sức mạnh trội hơn, đội bóng đến từ châu Âu sớm có màn mở tỷ số do công của Zaruba.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt đội trưởng Seidler tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho CH Séc. Trong một tấn công bất thành của Panama, Seidler bên phía CH Séc đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Cầu thủ mang áo số 10 ghi bàn thắng thứ 3 để giúp đội nhà dẫn trước 4-0 trong hiệp một.

Đội trưởng Seidler lập hat-trick cho CH Séc

Bước sang hiệp hai, CH Séc chủ động chơi chậm để giữ sức cho trận đấu thứ hai gặp tuyển Việt Nam, sau đây hai ngày.

Dù vậy, đội bóng hạng 16 thế giới vẫn có được thêm bàn thắng nữa do công của Resetar.

Nỗ lực của Panama giúp đội bóng đến từ Bắc Mỹ có được bàn danh dự ở phút 39, nhờ công của Drozd.

Đội hình xuất phát Panama vs CH Séc:

Panama: Penaloza, Maquensi, Rivas, Goodridge, Castrellon

CH Séc: Vahala, Zaruba, Slovacek, Koudelka, Drozd

6 bảng đấu của World Cup Futsal 2021

Danh sách 24 đội dự FIFA Futsal World Cup 2021:

Châu Á: Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam

Châu Âu: Lithuania (chủ nhà), Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, CH Séc, Serbia

Châu Phi: Angola, Ai Cập, Morocco

Bắc Mỹ: Costa Rica, Guatemala, Panama, Mỹ

Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela

Châu Đại Dương: Solomon

Lịch thi đấu và kết quả World Cup Futsal 2021 hôm nay:

* 20h00, 12/9: Nga 9-0 Ai Cập (Bảng B, VTV6)

* 22h00, 12/9: Kazakhstan 6-1 Costa Rica (A, VTV6)

* 22h00, 12/9: Uzbekistan 4-5 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 13/9: Litva 1-2 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 13/9: Panama 1-5 CH Séc (D, VTV5)

* 22h00, 13/9: Ma Rốc 6-0 Solomon (C, VTV TNB)

* 00h00, 14/9: Việt Nam 1-9 Brazil (D, VTV6)

* 00h00, 14/9: Thái Lan 1-4 Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 14/9: Serbia vs Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay vs Tây Ban Nha (E, VTV6)

BXH Futsal thế giới, Cập nhật ngày 13/9/2021

Q.C

