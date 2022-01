West Ham United đang có phong độ cao trong mùa giải năm nay. Đội bóng của HLV David Moyes đã mạnh mẽ tiến vào vòng 3 của giải đấu. West Ham United sẽ đối đầu Leeds United vào 21h ngày 9/1/2022.

Đây là một mùa giải đánh dấu sự lột xác trong lối chơi của West Ham United. Phong cách đá tốc độ, càn lướt của West Ham đang làm “đau đầu” các đối thủ. Tuy vậy, khi đối đầu Leeds United tại sân chơi FA Cup, West Ham sẽ phải dè chừng khi đối thủ của họ có khả năng tạo nên sự bất ngờ rất lớn. Leeds United luôn sẵn sàng lùi sâu, nhường thế trận cho đối phương và sẽ tung ra những tình huống phản công sắc bén, chớp nhoáng.

Leeds United - điểm mạnh tới từ hàng tiền vệ cơ động

Vào mùa giải năm ngoái, Leeds United đã góp mặt tại vòng 3 của FA Cup. Nhưng đáng tiếc, đội bóng đang thi đấu tại hạng đấu cao nhất nước Anh lại thất thủ 0-3 trước đội bóng hạng dưới Crawley Town. Chính lý do đó đã khiến Leeds United phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với West Ham United tại vòng 3 FA Cup năm nay.

Raphinha đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Leeds United (Nguồn: The FA)

Mùa giải này, cầu thủ chủ chốt của Leeds United - Raphinha tiếp tục khiến cho nhiều “ông lớn” làng bóng đá Anh e ngại. Cầu thủ chạy cánh người Brazil hiện đang là mũi nhọn tấn công đáng chú ý bởi tốc độ, khả năng dốc bóng và tạt cánh chuẩn xác của mình. Khả năng săn bàn của Raphinha đáng nể, khi anh thường xuyên có những tình huống xâm nhập bất ngờ từ biên vào trung lộ và tung ra những cú sút chéo góc thủ môn. Với 16 lần ra sân, Raphinha đã có cho mình 8 bàn thắng và hầu hết đều là những pha bóng từ biên vào trung lộ trong mùa giải năm nay.

Daniel James sẽ giúp Leeds United tăng thời lượng kiểm soát bóng trên sân (Nguồn: Leeds United)

Bên cạnh Raphinha, một gương mặt đáng chú ý của Leeds ở hàng tiền vệ là Daniel James. Tuyển thủ xứ Wales với khả năng cầm bóng và kiến tạo thông minh có thể tạo nên sự đột biến ngay từ khu vực 2/3 sân.

Có bộ đôi này trên sân, Leeds United hứa hẹn tạo ra sự bất ngờ trong những tình huống phản công thần tốc.

West Ham United và sự nguy hiểm từ “bộ đôi sát thủ”

Việc “The Hammers” trở thành đội hạt giống tại UEFA Europa League và leo lên vị trí thứ 6 trên BXH Premier League ở thời điểm hiện tại gây bất ngờ với nhiều người. Tuy nhiên, nếu nhìn vào dàn đội hình có chiều sâu của West Ham United thì thành tích này là điều dễ hiểu.

Antonio được mệnh danh là “Trâu mộng” tại bóng đá Anh bởi lối đá sức mạnh của mình (Nguồn: West Ham United)

Trong tay HLV David Moyes đang có những tiền đạo hàng đầu mà nhiều đội bóng châu Âu thèm khát. Một trong số đó là tiền đạo Michail Antonio. Cầu thủ người Anh có nền tảng thể lực sung mãn và là chuyên gia “làm tường” trong bài tấn công trung lộ của West Ham. Từ đầu mùa tới nay, sau 22 trận đấu, cầu thủ sinh ra tại Wandsworth đã ghi được 9 bàn thắng. Trong tháng 10/2021, Michail Antonio đã đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng và ngày càng chứng minh được năng lực của mình.

Said Benrahma là niềm hy vọng tiếp theo của người hâm mộ West ham United tại mùa giải này (Nguồn: The FA)

Không chỉ có riêng Antonio xuất sắc trên hàng công, West Ham United còn sở hữu tiền đạo Said Benrahma từ Liverpool với mức giá 25 triệu bảng Anh. Không phụ sự kỳ vọng của HLV David Moyes, Said đã ghi bàn từ giải quốc nội tới UEFA Europa League. Tổng cộng, anh đã ghi 8 bàn sau 28 trận. Các chuyên gia nhận định, khả năng “đánh hơi” bàn thắng của Said vô cùng đáng nể, khi anh thường xuyên có những tình huống băng cắt khung thành khó kèm.

Cuộc đối đầu giữa West Ham United và Leeds United chính là cuộc “đấu trí” giữa 2 HLV David Moyes và Bielsa. Sức mạnh của West Ham United sẽ “lên tiếng”, hay những tính toán trong việc chơi phòng ngự phản công của Leeds sẽ chiếm được ưu thế? Đó là những gì mà khán giả Việt Nam đang chờ đợi trong trận đấu sắp diễn ra.

