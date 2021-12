Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/12 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng tứ kết FA Cup, vòng 18 La Liga và vòng 18 Serie A.

Lịch thi đấu vòng tứ kết FA Cup 2021/2022:

22/12 - 02:45: Arsenal - Sunderland (On Sports News)

23/12 - 02:45: Brentford - Chelsea (ON)

23/12 - 02:45: Liverpool - Leicester City (ON)

23/12 - 02:45: Tottenham - West Ham (On Sports+)

Lịch thi đấu vòng 19 La Liga 2021/2022:

21/12 - 03:00: Levante 3-4 Valencia

22/12 - 01:00: Villarreal - Alaves (On Football)

22/12 - 03:30: Sevilla - Barcelona (On Football)

23/12 - 01:00: Granada - Atletico Madrid (On Football)

Lịch thi đấu vòng 19 Serie A 2021/2022:

22/12 - 00:30: Udinese - Salernitana

22/12 - 02:45: Genoa - Atalanta

22/12 - 02:45: Juventus - Cagliari

22/12 - 22:30: Sassuolo - Bologna

22/12 - 22:30: Venezia - Lazio

Thiên Bình

Lịch thi đấu AFF Cup 2020 Lịch thi đấu AFF Cup 2020 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2021 đầy đủ và chính xác.