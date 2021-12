Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/12 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng bán kết AFF Cup, vòng tứ kết Cup Liên đoàn Anh, đá bù La Liga, vòng 19 Serie A và vòng 19 Ligue 1.

Lịch Thi Đấu AFF Cup 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/12 23/12 19:30 Việt Nam -:- Thái Lan Bán kết VTV6, On Sports+

Lịch thi đấu La Liga 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/12 23/12 01:00 Granada CF 2:1 Atlético Madrid Vòng 9 23/12 03:00 Athletic Bilbao 1:2 Real Madrid

Lịch thi đấu Serie A 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 22/12 22/12 00:30 Udinese Calcio -:- US Salernitana 1919 Vòng 19 Hoãn 22/12 02:45 Juventus 2:0 Cagliari Calcio Vòng 19 22/12 02:45 Genoa CFC 0:0 Atalanta Vòng 19 22/12 22:30 FBC Unione Venezia 1:3 Lazio Roma Vòng 19 22/12 22:30 Sassuolo Calcio 0:3 Bologna FC Vòng 19 23/12 23/12 00:30 AS Roma 1:1 Sampdoria Vòng 19 23/12 00:30 Hellas Verona 1:1 ACF Fiorentina Vòng 19 23/12 00:30 Inter 1:0 Torino FC Vòng 19 23/12 02:45 Empoli FC 2:4 AC Milan Vòng 19 23/12 02:45 SSC Napoli 0:1 Spezia Calcio Vòng 19

Lịch thi đấu Ligue 1 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/12 23/12 03:00 AS Monaco 2:1 Stade Rennes Vòng 19 23/12 03:00 AS Saint-Étienne 0:1 FC Nantes Vòng 19 23/12 03:00 ESTAC Troyes 1:1 Stade Brest Vòng 19 23/12 03:00 FC Lorient 1:1 PSG Vòng 19 23/12 03:00 Girondins Bordeaux 2:3 Lille OSC Vòng 19 23/12 03:00 Montpellier HSC 4:1 Angers SCO Vòng 19 23/12 03:00 OGC Nice 2:1 RC Lens Vòng 19 23/12 03:00 Olympique Lyon 1:1 FC Metz Vòng 19 23/12 03:00 Olympique Marseille 1:1 Stade Reims Vòng 19

Lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2021/2022:

23/12 - 02:45: Brentford 0-2 Chelsea (ON)

23/12 - 02:45: Liverpool 3-3 (pen) Leicester City (ON)

23/12 - 02:45: Tottenham 2-1 West Ham (On Sports+)

