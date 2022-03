Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu giải giao hữu Dubai Cup 2022 và giải U19 quốc gia 2022.

Hôm nay, giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh tại UAE. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq trong trận ra quân diễn ra lúc 23h00 giờ Hà Nội, tức 20h00 giờ địa phương.

Cùng thời điểm U23 Việt Nam gặp U23 Iraq lúc 23h00 tối nay sẽ là trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Qatar.

Bên cạnh đó là 3 cặp đấu khách: U23 Nhật Bản vs U23 Croatia, U23 UAE vs U23 Trung Quốc và U23 Saudi Arabia vs U23 Uzbekistan.

Lịch thi đấu bóng đá Dubai Cup 2022 hôm nay (23/3):

23h00: U23 Việt Nam vs U23 Iraq

23h00: U23 Thái Lan vs U23 Qatar

19h00: U23 Nhật Bản vs U23 Croatia

19h00: U23 UAE vs U23 Trung Quốc

19h00: U23 Saudi Arabia vs U23 Uzbekistan

Lịch thi đấu giải U19 quốc gia 2022:

14h30: Hà Nội vs Bình Định

14h30: Đồng Tháp vs SLNA

Thiên Bình

