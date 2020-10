Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Bóng đá quốc tế hôm nay tiếp tục sôi động với các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ, với 2 cặp đấu Colombia vs Venezuela và Brazil vs Bolivia.

Đêm nay và rạng sáng mai (11/10) UEFA Nations League sẽ trở lại với các cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn như Tây Ban Nha vs Thụy Sỹ, Ukraine vs Đức ở nhóm A; nhóm B có cuộc so tài giữa Ireland và xứ Wales,...

Hà Nội đấu TP.HCM trên sân Hàng Đẫy là tâm điểm ở vòng 1 giải đoạn lượt về của V-League

Lịch thi đấu bóng đá trong nước tiếp tục với các trận đấu ở cả 2 nhóm A và B tại V-League 1. Than Quảng Ninh tiếp đón B.Bình Dương và tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và TP.HCM trên sân Hàng Đẫy.

Ở nhóm B đua trụ hạng, SHB Đà Nẵng tiếp đón Hải Phòng và Nam Định làm khách trên sân của Thanh Hóa.

Lịch Thi Đấu Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 06:30 Colombia -:- Venezuela 10/10 07:30 Brazil -:- Bolivia

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 09/10 09/10 19:15 Sài Gòn FC 2:1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Vòng 1 TTTT HD 09/10 19:15 Viettel 4:1 Hoàng Anh Gia Lai Vòng 1 BĐTV, BĐTV HD 10/10 10/10 18:00 Than Quảng Ninh FC -:- Bình Dương FC Vòng 1 VTV6, TTTT HD 10/10 19:15 Hà Nội FC -:- Hồ Chí Minh City Vòng 1 VTV5, BĐTV, BĐTV HD

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm B Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 17:00 SHB Đà Nẵng FC -:- Hải Phòng FC Vòng 1 BĐTV, BĐTV HD 10/10 17:00 Thanh Hóa -:- Nam Định FC Vòng 1 TTTV, TTTT HD

Lịch Thi Đấu Nations League A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 11/10 11/10 01:45 Tây Ban Nha -:- Thụy Sĩ A4 BĐTV 11/10 01:45 Ukraine -:- Đức A4 TTTV

Lịch Thi Đấu Nations League B 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 11/10 11/10 20:00 Ireland -:- Wales 4 BĐTV 11/10 23:00 Phần Lan -:- Bulgaria 4 11/10 23:00 Na Uy -:- Romania 1 On Sports

Lịch Thi Đấu Nations League C 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 20:00 Luxembourg -:- Cộng hòa Síp C1 BĐTV 10/10 20:00 Montenegro -:- Azerbaijan C1 TTTT HD

Lịch Thi Đấu Nations League D 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 10/10 10/10 23:00 Quần đảo Faroe -:- Latvia D1 BĐTV 10/10 23:00 Liechtenstein -:- Gibraltar D2 TTTT HD 11/10 11/10 01:45 Andorra -:- Malta D1

Thiên Bình