Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/11, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế đêm nay và rạng sáng mai có các trận đấu thuộc loạt trận giao hữu quốc tế. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Hà Lan vs Tây Ban Nha.

Ngoài ra, còn nhiều cặp đấu đáng chú ý như Đức vs CH Séc, Italy vs Estonia, Bỉ vs Thụy Sỹ, Bồ Đào Nha vs Andorra, Pháp vs Phần Lan.

Kết quả bóng đá Giao hữu quốc tế Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 11/11 11/11 21:45 Hy Lạp -:- Đảo Síp On Sports 11/11 22:00 Albania -:- Kosovo 12/11 00:00 Na uy -:- Israel K+PM 12/11 00:45 Thổ Nhĩ Kỳ -:- Croatia K+NS 12/11 02:45 Italy -:- Estonia K+1 12/11 02:45 Đức -:- CH Séc BĐTV HD K+PC 12/11 02:45 Bỉ -:- Thụy Sỹ TTTV HD 12/11 02:45 Bồ Đào Nha -:- Andorra TTTV 12/11 02:45 Hà Lan -:- Tây Ban Nha BĐTV K+PM 12/11 03:10 Pháp -:- Phần Lan TTTT HD K+NS 13/11 00:00 Moldova -:- Nga On Sports 13/11 00:00 Bosnia -:- Iran 13/11 03:00 Anh -:- CH Ailen TTTV 13/11 21:15 Nhật Bản -:- Panama 15/11 03:00 Hàn Quốc -:- Mexico

Lịch Thi Đấu Chung kết Play-off EURO 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 13/11 13/11 00:00 Gruzia -:- Macedonia BĐTV K+PM 13/11 00:45 Hungary -:- Iceland K+PC 13/11 00:45 Bắc Ailen -:- Slovakia BĐTV K+NS 13/11 00:45 Serbia -:- Scotland BĐTV HD K+1

Lịch Thi Đấu Vòng loại WORLD CUP 2022 - Khu vực Nam Mỹ Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 13/11 13/11 03:00 Bolivia -:- Ecuador 14/11 14/11 03:30 Colombia -:- Uruguay 14/11 06:00 Chile -:- Peru 14/11 07:00 Argentina -:- Paraguay 15/11 15/11 07:30 Brazil -:- Venezuela

Thiên Bình