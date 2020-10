Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/10, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá bóng đá trong nước hôm nay tâm điểm là vòng 2 giai đoạn 2, nhóm A với 2 cuộc so tài B.Bình Dương vs Sài Gòn và CLB TP.HCM vs Viettel FC.

Bóng đá quốc tế có lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 - khu vực Nam Mỹ. Argentina làm khách trên sân Bolivia, Brazil cũng phải hành quân đến sân của Peru, Chile đấu Colombia.

TP.HCM tiếp đón Viettel trên sân Thống Nhất

Các sân cỏ châu Âu rạng sáng mai (15/10) tiếp tục sôi động với lượt trận thứ 4 UEFA Nations League: Italy đại chiến Hà Lan, Anh tiếp đón Đan Mạch, Bồ Đào Nha tiếp đón Thụy Điển và tâm điểm là cuộc tái hiện chung kết World Cup 2018 giữa Croatia vs Pháp.

Lịch Thi Đấu Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 03:00 Bolivia 1:2 Argentina Xem video 14/10 04:00 Ecuador 4:2 Uruguay Xem video 14/10 05:00 Venezuela 0:0 Paraguay 14/10 07:00 Peru 2:4 Brazil Xem video 14/10 07:30 Chile 2:2 Colombia Xem video

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Nhóm A Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 17:00 Bình Dương FC 3:1 Sài Gòn FC Vòng 2 Xem video 14/10 19:15 Hồ Chí Minh City 0:1 Viettel Vòng 2 Xem video

Lịch Thi Đấu Giao hữu Quốc tế Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 00:00 Niger 1:0 Sierra Leone 14/10 00:30 Nigeria 1:1 Tunisia 14/10 01:00 Morocco 1:1 Congo 14/10 02:00 Mexico 2:2 Algeria 14/10 09:00 Costa Rica 0:1 Panama

Lịch Thi Đấu Nations League A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 01:45 Đức 3:3 Thụy Sĩ A4 Xem video 14/10 01:45 Ukraine 1:0 Tây Ban Nha A4 Xem video 15/10 15/10 01:45 Italy -:- Hà Lan A1 BĐTV 15/10 01:45 Ba Lan -:- Bosnia-Herzegovina A1 On Sports 15/10 01:45 Anh -:- Đan Mạch A2 TTTV 15/10 01:45 Iceland -:- Bỉ A2 TTTV HD 15/10 01:45 Croatia -:- Pháp A3 TTTT HD 15/10 01:45 Bồ Đào Nha -:- Thụy Điển A3 BĐTV HD

Lịch Thi Đấu Nations League B 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 23:00 Phần Lan -:- Ireland 4 BĐTV 15/10 15/10 01:45 Bulgaria -:- Wales 4 15/10 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ -:- Serbia 3 15/10 01:45 Na Uy -:- Bắc Ireland 1 15/10 01:45 Romania -:- Áo 1 15/10 01:45 Scotland -:- Công Hòa Séc 2 15/10 01:45 Slovakia -:- Israel 2 15/10 01:45 Nga -:- Hungary 3

Lịch Thi Đấu Nations League C 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 01:45 Montenegro 1:2 Luxembourg C1 14/10 23:00 Lithuania -:- Albania C4 TTTV HD 15/10 15/10 01:45 Belarus -:- Kazakhstan C4 15/10 01:45 North Macedonia -:- Georgia C2 15/10 01:45 Estonia -:- Armenia C2 15/10 01:45 Hy Lạp -:- Kosovo C3 15/10 01:45 Moldova -:- Slovenia C3

Lịch Thi Đấu Nations League D 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/10 14/10 01:45 Quần đảo Faroe 2:0 Andorra D1 14/10 01:45 Liechtenstein 0:0 San Marino D2

