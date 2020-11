Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/11, với các trận đấu trong nước và quốc tế đáng chú ý.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế hôm nay sôi động là lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Colombia đại chiến Uruguay trong trận đấu mà hai đội đều phải thắng, Chile đối đầu Peru và Brazil chỉ phải tiếp đón Venezuela trên sân nhà.

Bồ Đào Nha vs Pháp là tâm điểm ở lượt trận thứ 5 Nations League

Tâm điểm của bóng đá châu Âu đêm nay, rạng sáng mai (15/11) chính là đại chiến Bồ Đào Nha vs Pháp ở lượt trận thứ 5 Nations League.

Ngoài ra còn một số cặp đấu đáng chú ý khác Thụy Điển vs Croatia, Đức vs Ukraine, Thụy Sỹ vs Tây Ban Nha.

Lịch Thi Đấu Vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Nam Mỹ Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/11 14/11 03:30 Colombia 0:3 Uruguay Xem video 14/11 06:00 Chile -:- Peru 14/11 07:30 Brazil -:- Venezuela Link xem trực tiếp

Lịch Thi Đấu Nations League A 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/11 15/11 02:45 Bồ Đào Nha -:- Pháp A3 BĐTV 15/11 02:45 Thụy Điển -:- Croatia A3 TTTT HD 15/11 02:45 Đức -:- Ukraine A4 TTTV 15/11 02:45 Thụy Sĩ -:- Tây Ban Nha A4 BĐTV HD

Lịch Thi Đấu Nations League B 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/11 15/11 21:00 Slovakia -:- Scotland 2 BĐTV

Lịch Thi Đấu Nations League C 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/11 15/11 00:00 Azerbaijan -:- Montenegro C1 BĐTV 15/11 00:00 Cộng hòa Síp -:- Luxembourg C1 TTTV 15/11 21:00 Bắc Macedonia -:- Estonia C2 On Sports

Lịch Thi Đấu Nations League D 2020/2021 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 14/11 14/11 21:00 Malta -:- Andorra D1 BĐTV 14/11 21:00 San Marino -:- Gibraltar D2 On Sports 15/11 15/11 00:00 Latvia -:- Quần đảo Faroe D1 TTTT HD

Kết quả bóng đá Giao hữu quốc tế Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 13/11 13/11 21:15 Nhật Bản -:- Panama 15/11 03:00 Hàn Quốc -:- Mexico

