Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 ở các khu vực châu Âu, châu Phi và giao hữu quốc tế.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

16/11 - 02:45: Bắc Ailen - Ý

16/11 - 02:45: Thụy Sỹ - Bulgaria

16/11 - 02:45: Áo - Moldova

16/11 - 02:45: Israel - Quần đảo Faroe

16/11 - 02:45: Scotland - Đan Mạch

16/11 - 02:45: Albania - Andorra

16/11 - 02:45: Ba Lan - Hungary

16/11 - 02:45: San Marino - Anh

14/11 - 21:00: Croatia 1-0 Nga (ON Football)

14/11 - 21:00: Malta 0-6 Slovakia (ON Sports +)

14/11 - 21:00: Slovenia 2-1 Đảo Síp (ON Sports News)

15/11 - 00:00: Armenia 1-4 Đức (ON Football)

15/11 - 00:00: Liechtenstein 0-2 Romania (ON Sports)

15/11 - 00:00: Macedonia 3-1 Iceland (ON Sports News)

15/11 - 02:45: Luxembourg 0-3 CH Ailen (ON Sports +)

15/11 - 02:45: Bồ Đào Nha 1-2 Serbia (Xem video)

15/11 - 02:45: Hy Lạp 1-1 Kosovo (ON)

15/11 - 02:45: Tây Ban Nha 1-0 Thụy Điển (Xem video)

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

14/11 - 20:00: Zimbabwe 1-1 Ethiopia

15/11 - 02:00: Ghana 1-0 Nam Phi

15/11 - 02:00: Senegal 2-0 Congo

15/11 - 20:00: Namibia - Togo

15/11 - 23:00: Guinea-Bissau - Sudan

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

15/11 - 00:00: Azerbaijan 2-2 Qatar (ON Sports +)

Thiên Bình

