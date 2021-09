Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/9 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá FIFA Futsal World Cup, vòng bảng Europa League 2021/22, vòng bảng Champions League 2021/22.

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 hôm nay (15/9):

* 22h00, 14/9: Serbia 2-4 Iran (F, VTV5)

* 22h00, 14/9: Paraguay 0-4 Tây Ban Nha (E, VTV6)

* 00h00, 15/9: Angola 4-8 Nhật Bản (E, VTV5)

* 00h00, 15/9: Argentina 11-0 Mỹ (F, VTV6)

* 22h00, 15/9: Costa Rica vs Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập vs Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva vs Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan vs Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

Lịch thi đấu Europa League 2021-2022:

* 21h30, 15/9: Spartak Moskva - Legia (FPT)

* 23h45, 16/9: Lokomotiv Moskva - Marseille (FPT)

Lịch Thi Đấu Champions League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/09 15/09 02:00 FC Barcelona 0:3 Bayern München E FPT 15/09 02:00 Dinamo Kiev 0:0 SL Benfica E FPT 15/09 02:00 Villarreal CF 2:2 Atalanta F FPT 15/09 02:00 Lille OSC 0:0 Wolfsburg G FPT 15/09 02:00 Chelsea 1:0 Zenit St. Petersburg H FPT 15/09 02:00 Malmö FF 0:3 Juventus H FPT 15/09 23:45 Beşiktaş -:- Dortmund C FPT 15/09 23:45 FC Sheriff -:- Shakhtar Donetsk D FPT 16/09 16/09 02:00 Inter -:- Real Madrid D FPT 16/09 02:00 Man City -:- Leipzig A FPT 16/09 02:00 Club Brugge KV -:- PSG A FPT 16/09 02:00 Atlético Madrid -:- FC Porto B FPT 16/09 02:00 Liverpool FC -:- AC Milan B FPT 16/09 02:00 Sporting Lisbon -:- AFC Ajax C FPT

