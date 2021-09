Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/9 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá FIFA Futsal World Cup, vòng bảng Europa League, vòng bảng Europa Conference League 2021/22.

Lịch thi đấu bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (16/9):

* 22h00, 15/9: Costa Rica 0-1 Venezuela (A, VTV6)

* 22h00, 15/9: Ai Cập 6-3 Guatemala (B, VTV5)

* 00h00, 16/9: Litva 0-3 Kazakhstan (A, VTV5)

* 00h00, 16/9: Uzbekistan 2-4 Nga (B, VTV6)

* 22h00, 16/9: Solomon vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama vs Việt Nam (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Brazil vs CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan vs Ma-rốc (C, VTV5)

Tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) buộc phải thắng Panama để mở ra cơ hội vào vòng 1/8. Ảnh: VFF

Lịch thi đấu Europa League 2021-2022:

15/09 - 21:30: Spartak Moskva 0-1 Legia

16/09 - 23:45: Lokomotiv Moskva - Marseille

16/09 - 23:45: Galatasaray - Lazio

16/09 - 23:45; Midtjylland - Ludogorets

16/09 - 23:45: Crvena Zvezda - Braga

16/09 - 23:45: Leverkusen - Ferencvaros

16/09 - 23:45: Betis - Celtic

16/09 - 23:45: Dinamo Zagreb - West Ham

16/09 - 23:45: Rapid Wien - Genk

17/09 - 02:00: Rangers - Lyon

17/09 - 02:00: Brondby - Sparta Praha

17/09 - 02:00: PSV - Real Sociedad

17/09 - 02:00: Monaco - Sturm

17/09 - 02:00: Leicester City - Napoli

17/09 - 02:00: Frankfurt - Fenerbahce

17/09 - 02:00: Olympiacos - Royal Antwerp

Lịch thi đấu Europa Conference League 2021-2022:

16/09 - 21:30: Kairat - Omonia

16/09 - 23:45: Slavia Praha - Union Berlin

16/09 - 23:45: Slovan - Kobenhavn

16/09 - 23:45: Lincoln - PAOK

16/09 - 23:45: Rennes - Tottenham

16/09 - 23:45: Mura - Vitesse

16/09 - 23:45: Karabakh - FC Basel

16/09 - 23:45: HJK Helsinki - LASK

16/09 - 23:45: Flora - AA Gent

17/09 - 02:00: Anorthosis - Partizan Belgrade

17/09 - 02:00: Roma - CSKA Sofia

17/09 - 02:00: Bodo/Glimt - Zorya

17/09 - 02:00: Jablonec - CFR Cluj

17/09 - 02:00: Randers - AZ Alkmaar

Lịch thi đấu Champions League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/09 15/09 23:45 Beşiktaş 1:2 Dortmund C 15/09 23:45 FC Sheriff 2:0 Shakhtar Donetsk D 16/09 16/09 02:00 Inter 0:1 Real Madrid D 16/09 02:00 Man City 6:3 Leipzig A 16/09 02:00 Club Brugge KV 1:1 PSG A 16/09 02:00 Atlético Madrid 0:0 FC Porto B 16/09 02:00 Liverpool FC 3:2 AC Milan B 16/09 02:00 Sporting Lisbon 1:5 AFC Ajax C

