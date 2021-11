Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/11 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 các khu vực Nam Mỹ, CONCACAF và giao hữu quốc tế.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ:

17/11 - 03:00: Bolivia 3-0 Uruguay

17/11 - 06:00: Colombia 0-0 Paraguay

17/11 - 06:00: Venezuela 1-2 Peru

17/11 - 06:30: Argentina 1-1 Brazil (Xem video)

17/11 - 07:15: Chile 0-1 Ecuador

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF:

17/11 - 05:00: Jamaica 1-1 Mỹ

17/11 - 08:05: Costa Rica - Honduras

17/11 - 08:05: Panama - El Salvador

17/11 - 09:05: Canada - Mexico

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi:

16/11 - 20:00: Ai cập 2-1 Gabon

16/11 - 20:00: Libya 1-1 Angola

16/11 - 23:00: Algeria 2-2 Burkina Faso

17/11 - 02:00: Cameroon 1-0 Bờ Biển Ngà

17/11 - 02:00: Morocco 3-0 Guinea

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

16/11 - 19:00: Lebanon 0-1 UAE

16/11 - 19:00: Việt Nam 0-1 Saudi Arabia (Xem video)

16/11 - 22:00: Iraq 0-3 Hàn Quốc (Xem video)

16/11 - 22:00: Trung Quốc 1-1 Úc

16/11 - 23:00: Syria 0-3 Iran

16/11 - 23:00: Oman 0-1 Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:

17/11 - 02:45: Bosnia 0-2 Ukraine (On Sports New)

17/11 - 02:45: Phần Lan 0-2 Pháp (On Sports +)

17/11 - 02:45: CH Séc 2-0 Estonia (ON)

17/11 - 02:45: Wales 1-1 Bỉ (ON Football)

17/11 - 02:45: Gibraltar 1-3 Latvia (ON)

17/11 - 02:45: Montenegro 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ (ON)

17/11 - 02:45: Hà Lan 2-0 Na Uy (Xem video)

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế:

16/11 - 21:00: Indonesia 0-1 Afghanistan

17/11 - 00:00: Belarus 1-0 Jordan

Thiên Bình

